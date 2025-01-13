Украинцы массово покупают новые авто: самая популярная модель стоит почти 1 млн грн

Больше всего новых легковых автомобилей в 2024 году купили жители Киева – 25 тыс. таких машин. Самой популярной моделью оказалась RENAULT Duster, стоимость которой стартует от 865 800 грн.

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Об этом сообщили в Укравтопроме. Там отметили, что в список регионов, где новые авто покупали чаще всего, также вошли:

Киевская область – зарегистрировано 5831 авто;

Днепропетровская – 5232 авто;

Одесская – 3618 авто;

Львовская – 3613 авто.

В то же время, подчеркивается, в Днепропетровской и Одесской областях самой популярной машиной стала RENAULT Duster – как и в Киеве. А в Киевской и Львовской – TOYOTA RAV-4.

Сколько стоят самые популярные среди украинцев новые авто

Стоимость же самого популярного среди жителей Киева, а также Днепропетровской и Одесской областей нового авто – RENAULT Duster – зависит от комплектации и версии машины. По данным renault.ua, самая низкая цена составляет 865 800 грн. Самая высокая – 893 900 грн.

Стоимость же самого популярного среди жителей Киевщины и Львовщины авто – TOYOTA RAV-4 – также зависит от комплектации и версии. По данным toyota.ua, отдать за такую машину придется минимум 1,541 млн грн. Самая высокая цена – 2,078 млн грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре 2024 года украинцы купили более 5,5 тыс. новых автомобилей. Что на 5,7% больше, чем месяцем ранее.

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