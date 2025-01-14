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Украинцы активно покупают подержанные автомобили: сколько стоит самая популярная модель

Роман Костюченко
Рынки и компании
2 минуты
9,6 т.
Украинцы активно покупают подержанные автомобили

Больше всего подержанных легковых автомобилей в 2024 году ввезли в Украину из-за границы жители Львовской области – сразу 26 930 машин. Самой популярной моделью стала VOLKSWAGEN Golf. В Украине такую можно купить как за 900, так и за 17 500 долларов.

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Об этом сообщили в Укравтопроме. Там отметили, что в список регионов, где подержанные авто покупали чаще всего, также вошли:

  • Киев – 19 374 авто;
  • Киевская область – 14 756 авто;
  • Винницкая – 13 416 авто;
  • Днепропетровская – 12 888 авто.

В то же время, подчеркивается, как и во Львовской области, в Киевской и Винницкой самой популярной машиной стала VOLKSWAGEN Golf. При этом:

  • в Киеве – TESLA Model Y.
  • в Днепропетровской области – RENAULT Megane.

Сколько стоят самые популярные среди украинцев б/у авто

В Украине же стоимость самого популярного среди жителей Львовской, Киевской и Винницкой областей б/у авто – VOLKSWAGEN Golf зависит от ряда параметров. В частности, от состояния, пробега и пр.Так:

  • авто 1984 года выпуска, по данным auto.ria, на ходу можно купить за 900 долларов;
Сколько стоит подержанный VOLKSWAGEN Golf
  • авто 2018 года после ДТП, но в максимальной комплектации (по заявлению продавца) – за 17 500 долларов.
Старый VOLKSWAGEN Golf можно купить за 17 500 долларов

Стоимость самой популярной среди киевлян TESLA Model Y зависит от тех же параметров. Такую машину можно купить, к примеру:

  • за 14 900 долларов;
TESLA Model Y б/у цена
  • за 58 000 долларов.
Сколько стоит б/у TESLA Model Y

От тех же параметров зависит цена RENAULT Megane, популярного Днепропетровской области. Такую машину можно купить, в частности:

  • за 799 долларов;
Сколько стоят старые иномарки в Украине
  • а можно и за 18 900 долларов.
Подержанную RENAULT Megane можно купить за 18 900 долларов

Как сообщал OBOZ.UA, больше всего новых легковых автомобилей в 2024 году купили жители Киева – 25 тыс. таких машин. Самой популярной моделью оказалась RENAULT Duster, стоимость которой стартует от 865 800 грн.

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