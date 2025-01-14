Украинцы активно покупают подержанные автомобили: сколько стоит самая популярная модель

Больше всего подержанных легковых автомобилей в 2024 году ввезли в Украину из-за границы жители Львовской области – сразу 26 930 машин. Самой популярной моделью стала VOLKSWAGEN Golf. В Украине такую можно купить как за 900, так и за 17 500 долларов.

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Об этом сообщили в Укравтопроме. Там отметили, что в список регионов, где подержанные авто покупали чаще всего, также вошли:

Киев – 19 374 авто;

Киевская область – 14 756 авто;

Винницкая – 13 416 авто;

Днепропетровская – 12 888 авто.

В то же время, подчеркивается, как и во Львовской области, в Киевской и Винницкой самой популярной машиной стала VOLKSWAGEN Golf. При этом:

в Киеве – TESLA Model Y.

в Днепропетровской области – RENAULT Megane.

Сколько стоят самые популярные среди украинцев б/у авто

В Украине же стоимость самого популярного среди жителей Львовской, Киевской и Винницкой областей б/у авто – VOLKSWAGEN Golf зависит от ряда параметров. В частности, от состояния, пробега и пр.Так:

авто 1984 года выпуска, по данным auto.ria, на ходу можно купить за 900 долларов;

авто 2018 года после ДТП, но в максимальной комплектации (по заявлению продавца) – за 17 500 долларов.

Стоимость самой популярной среди киевлян TESLA Model Y зависит от тех же параметров. Такую машину можно купить, к примеру:

за 14 900 долларов;

за 58 000 долларов.

От тех же параметров зависит цена RENAULT Megane, популярного Днепропетровской области. Такую машину можно купить, в частности:

за 799 долларов;

а можно и за 18 900 долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, больше всего новых легковых автомобилей в 2024 году купили жители Киева – 25 тыс. таких машин. Самой популярной моделью оказалась RENAULT Duster, стоимость которой стартует от 865 800 грн.

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