Украинцев предупредили о резком изменении стоимости квартир: чего ожидать от цен
В Украине ожидается подорожание недвижимости на первичном рынке. По прогнозам, цены вырастут на 20-25% в гривне, а часть этого роста придется на подорожание материалов и работ.
Причин же роста цен в экспертной среде видят несколько. В частности, рассказали OBOZ.UA в одной из строительных компаний:
- ожидаемый уровень инфляции в 2025 году в 10%;
- заложенный в проект госбюджета курс доллара в 45 грн.
"По объективным причинам, стоимость новостроек в следующем году может вырасти как минимум на 10-15% в гривне. Однако эти цифры не учитывают удорожание строительных материалов и строительно-монтажных работ. Следовательно, вполне возможно, что в 2025 году реальная стоимость квадратных метров по сравнению с 2024 годом может вырасти в среднем на 20-25%", – отметила директор по продажам cтроительной компании Gazda Марианна Бигунец.
При этом подчеркивается: если макропрогнозы на 2025 год оправдаются, вполне возможно, что стоимость квартиры, таунхауса или частного дома, приобретенного в октябре-декабре этого года:
- в 2025 году может вырасти не менее чем на 20-25%;
- на конец 2026 года – на 50-60%.
Почему недвижимость дорожает
В то же время, отметили в компании, на конечную стоимость объекта на завершающих стадиях строительства и стадии ввода в эксплуатацию влияет ряд объективных факторов. Это:
- инфляция;
- курс валют;
- себестоимость строительства.
В целом же, рассказали там, в течение всего цикла строительства девелоперы пересматривают стоимость квадратных метров до 10-12 раз. Это называется "плановым" повышением цен, которое связано с несколькими факторами. В частности:
- уменьшением рисков для покупателей;
- естественным увеличением спроса на активно строящийся объект .
Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, на вторичном рынке недвижимости Киева снизились цены – впрочем, несущественно. За последние 6 месяцев квадратные метры здесь подешевели на 2,25%, или на 1 326 грн – со средних 59 012 до 57 686 грн.
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