Украинцев предупредили о резком изменении стоимости квартир: чего ожидать от цен

В Украине ожидается подорожание недвижимости на первичном рынке. По прогнозам, цены вырастут на 20-25% в гривне, а часть этого роста придется на подорожание материалов и работ.

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Причин же роста цен в экспертной среде видят несколько. В частности, рассказали OBOZ.UA в одной из строительных компаний:

ожидаемый уровень инфляции в 2025 году в 10%;

заложенный в проект госбюджета курс доллара в 45 грн.

"По объективным причинам, стоимость новостроек в следующем году может вырасти как минимум на 10-15% в гривне. Однако эти цифры не учитывают удорожание строительных материалов и строительно-монтажных работ. Следовательно, вполне возможно, что в 2025 году реальная стоимость квадратных метров по сравнению с 2024 годом может вырасти в среднем на 20-25%", – отметила директор по продажам cтроительной компании Gazda Марианна Бигунец.

При этом подчеркивается: если макропрогнозы на 2025 год оправдаются, вполне возможно, что стоимость квартиры, таунхауса или частного дома, приобретенного в октябре-декабре этого года:

в 2025 году может вырасти не менее чем на 20-25%;

на конец 2026 года – на 50-60%.

Почему недвижимость дорожает

В то же время, отметили в компании, на конечную стоимость объекта на завершающих стадиях строительства и стадии ввода в эксплуатацию влияет ряд объективных факторов. Это:

инфляция;

курс валют;

себестоимость строительства.

В целом же, рассказали там, в течение всего цикла строительства девелоперы пересматривают стоимость квадратных метров до 10-12 раз. Это называется "плановым" повышением цен, которое связано с несколькими факторами. В частности:

уменьшением рисков для покупателей;

естественным увеличением спроса на активно строящийся объект .

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, на вторичном рынке недвижимости Киева снизились цены – впрочем, несущественно. За последние 6 месяцев квадратные метры здесь подешевели на 2,25%, или на 1 326 грн – со средних 59 012 до 57 686 грн.

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