Украинцев обманывают фейковыми штрафами и "блокировкой компьютера": в сети активизировались новые мошенники

Дарина Герцева
В Украине активизировались новые онлайн-мошенники

Мошенники рассылают фейковые сообщения якобы от имени МВД (Министерство внутренних дел) Украины, требуя оплатить "штраф" и угрожая блокировкой компьютера. МВД и Национальная полиция никогда не требуют оплаты штрафов через сторонние сайты – проверяйте информацию только на официальных ресурсах.

Об этом сообщает полиция Черкасской области. В Украине снова фиксируют волну мошеннических сообщений, которые массово распространяются в интернете и мессенджерах.

Злоумышленники выдают себя за представителей МВД и Нацпола, присылая фейковые "предупреждения" о якобы нарушении закона и необходимости срочной уплаты штрафа. Если пользователь откажется – ему угрожают блокировкой компьютера.

Жертве присылают сообщение, которое выглядит как официальное обращение государственного органа. В тексте утверждают, что система "обнаружила нарушения" – например, незаконную загрузку файлов, доступ к "запрещенному контенту" или другие ложные обвинения. После этого предлагают "закрыть вопрос" и избежать блокировки компьютера, оплатив штраф через:

  • ссылки на сторонний сайт;
  • QR-код, который ведет на поддельную платежную страницу.

Сообщения часто сопровождаются логотипами государственных структур и официальным тоном, что создает иллюзию подлинности. В МВД отмечают, что ни один государственный орган Украины не блокирует компьютеры граждан и не требует уплаты штрафов через сторонние веб-ресурсы или частные ссылки. Все официальные штрафы можно проверить только через:

  • единый портал государственных услуг Дія;
  • официальный сайт Нацполиции;
  • электронный кабинет на сайте МВД.

Любые другие способы – признак мошенничества. Киберполиция предостерегает, что переход по вредоносным ссылкам может привести к:

  • похищению банковских реквизитов;
  • доступу мошенников к мобильному банкингу;
  • потере средств на карточках;
  • установке вирусов или шпионских программ;
  • краже персональных данных.

Иногда мошенники даже имитируют "блокировку" экрана с помощью вируса-баннера, что заставляет людей паниковать и соглашаться на оплату. Если вы случайно совершили оплату или предоставили данные – действуйте немедленно:

  • заблокируйте банковские карты и обратитесь в банк.
  • измените пароли от электронной почты и банкинга.
  • подайте обращение в Киберполицию на официальном сайте.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине активизировались мошенники, которые заманивают жертв обещаниями "оформить карту для получения выплаты 6500 гривен". Именно такую сумму единовременной денежной помощи социально уязвимым украинцам ранее согласовал Кабмин.

