Украинцев обманывают фейковыми штрафами и "блокировкой компьютера": в сети активизировались новые мошенники

Мошенники рассылают фейковые сообщения якобы от имени МВД (Министерство внутренних дел) Украины, требуя оплатить "штраф" и угрожая блокировкой компьютера. МВД и Национальная полиция никогда не требуют оплаты штрафов через сторонние сайты – проверяйте информацию только на официальных ресурсах.

Об этом сообщает полиция Черкасской области. В Украине снова фиксируют волну мошеннических сообщений, которые массово распространяются в интернете и мессенджерах.

Злоумышленники выдают себя за представителей МВД и Нацпола, присылая фейковые "предупреждения" о якобы нарушении закона и необходимости срочной уплаты штрафа. Если пользователь откажется – ему угрожают блокировкой компьютера.

Жертве присылают сообщение, которое выглядит как официальное обращение государственного органа. В тексте утверждают, что система "обнаружила нарушения" – например, незаконную загрузку файлов, доступ к "запрещенному контенту" или другие ложные обвинения. После этого предлагают "закрыть вопрос" и избежать блокировки компьютера, оплатив штраф через:

ссылки на сторонний сайт;

QR-код, который ведет на поддельную платежную страницу.

Сообщения часто сопровождаются логотипами государственных структур и официальным тоном, что создает иллюзию подлинности. В МВД отмечают, что ни один государственный орган Украины не блокирует компьютеры граждан и не требует уплаты штрафов через сторонние веб-ресурсы или частные ссылки. Все официальные штрафы можно проверить только через:

единый портал государственных услуг Дія;

официальный сайт Нацполиции;

электронный кабинет на сайте МВД.

Любые другие способы – признак мошенничества. Киберполиция предостерегает, что переход по вредоносным ссылкам может привести к:

похищению банковских реквизитов;

доступу мошенников к мобильному банкингу;

потере средств на карточках;

установке вирусов или шпионских программ;

краже персональных данных.

Иногда мошенники даже имитируют "блокировку" экрана с помощью вируса-баннера, что заставляет людей паниковать и соглашаться на оплату. Если вы случайно совершили оплату или предоставили данные – действуйте немедленно:

заблокируйте банковские карты и обратитесь в банк.

и обратитесь в банк. измените пароли от электронной почты и банкинга.

от электронной почты и банкинга. подайте обращение в Киберполицию на официальном сайте.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине активизировались мошенники, которые заманивают жертв обещаниями "оформить карту для получения выплаты 6500 гривен". Именно такую сумму единовременной денежной помощи социально уязвимым украинцам ранее согласовал Кабмин.

