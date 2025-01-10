Украинцев обманывали с "выплатой в 6500 грн" через ПриватБанк: как действовали мошенники

Мошенники создали фишинговый сайт, который маскируется под Дію и ПриватБанк. Целью злоумышленников было похищение денег доверчивых украинцев. Для этого те рассылали в мессенджеры сообщения с предложением получить 6500 грн помощи от ООН. В этих сообщениях содержалась ссылка на сайт, на котором пользователи оставляли свои логины и пароли для доступа к финансовым счетам.

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Об этом сообщили в самом ПриватБанке. Там отметили:

возглавлял группу мошенников 17-летний житель Бердичева;

сообщения украинцам приходили в Facebook Messenger и Viber.

"Получив персональные финансовые данные граждан, мошенники настраивали возможность бесконтактной оплаты чужими карточками и покупали дорогие мобильные телефоны, другие товары в Бердичеве и Житомире. И получали наличные через кассы супермаркетов", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в настоящее время трем несовершеннолетним фигурантам инкриминировано завладение чужим имуществом путем обмана. Также был наложен арест на их имущество стоимостью около 800 тыс. грн. Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

В свою очередь, аналитики проекта "По той бік новин" рассказали, что в рассылаемых украинцам сообщениях говорилось, что "благотворительный фонд ПриватБанка получил грант от правительства Японии". А потому теперь каждый желающий может получить 6500 грн помощи от ООН.

"Утверждалось, что услуга разработана Министерством цифровой трансформации Украины, Министерством развития громад и при поддержке USAID. Это не полный список фейковых благотворителей. Все это сдобрено логотипами настоящих организаций. Аферисты надеялись, что таким образом их сайт будет выглядеть более солидно и вызывать больше доверия у посетителей. Продвигали мошенническую схему через рекламу в соцсетях", – рассказали там.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине разоблачили мошенническую схему по использованию телефонных номеров, оставленных под лобовым стеклом авто вместе с номерными знаками и VIN-кодом, для доступа к личным данным владельца через открытые базы. Это могло привести, в частности, к угону машины.

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