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Украинцев кормили опасными поддельными продуктами: что производили делки

Роман Костюченко
Рынки и компании
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Украинцев кормили опасными поддельными продуктами

В Украине разоблачили подпольный цех по производству пищевых продуктов. Шесть человек без документов в антисанитарных условиях производили и продавали кофе, еду быстрого приготовления и специи.

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили: в ходе обысков детективы Бюро изъяли линии для производства желатина. А также:

  • специй;
  • перца;
  • кофе.

Кроме того, были изъяты упаковочные станки для обработки упаковки, компрессоры. А также: бетоносмеситель, который использовался для смешивания специй.

В Украине разоблачили подпольный цех по производству пищевых продуктов

Помимо, отмечается, этого сотрудники БЭБ провели изъятие рулонных лент и упаковок для фасовки фальсифицированной продукции под известными брендами. А еще:

  • черновые записи;
  • мобильные телефоны;
  • автомобиль;
  • квитанции, "подтверждающие продажу фальсифицированной продукции".

В настоящее время продолжается следствие.

Шесть человек без документов в антисанитарных условиях производили и продавали кофе, еду быстрого приготовления и специи

Где безопасно покупать еду

В свою очередь, Госпродпотребслужба отмечает опасность, которую несет приобретение продуктов в местах стихийной торговли. Ведь это создает угрозу для здоровья потребителей.

"Продаваемые в непредназначенных для этого местах продукты из необорудованного должным образом автотранспорта в антисанитарных условиях, не прошедших ветеринарно-санитарной экспертизы, – это потенциальная опасность для здоровья потребителей", – отметили эксперты "Защиты прав потребителей".

При этом подчеркивается: официальными местами для торговли продуктами питания являются только продовольственные магазины. А также агропродовольственные рынки.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же детективы БЭБ разоблачили подпольное производство алкоголя в Волынской области. Свою продукцию делки продавали по всей стране под видом более 50 известных мировых брендов.

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