Украинцев кормили опасными поддельными продуктами: что производили делки
В Украине разоблачили подпольный цех по производству пищевых продуктов. Шесть человек без документов в антисанитарных условиях производили и продавали кофе, еду быстрого приготовления и специи.
Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили: в ходе обысков детективы Бюро изъяли линии для производства желатина. А также:
- специй;
- перца;
- кофе.
Кроме того, были изъяты упаковочные станки для обработки упаковки, компрессоры. А также: бетоносмеситель, который использовался для смешивания специй.
Помимо, отмечается, этого сотрудники БЭБ провели изъятие рулонных лент и упаковок для фасовки фальсифицированной продукции под известными брендами. А еще:
- черновые записи;
- мобильные телефоны;
- автомобиль;
- квитанции, "подтверждающие продажу фальсифицированной продукции".
В настоящее время продолжается следствие.
Где безопасно покупать еду
В свою очередь, Госпродпотребслужба отмечает опасность, которую несет приобретение продуктов в местах стихийной торговли. Ведь это создает угрозу для здоровья потребителей.
"Продаваемые в непредназначенных для этого местах продукты из необорудованного должным образом автотранспорта в антисанитарных условиях, не прошедших ветеринарно-санитарной экспертизы, – это потенциальная опасность для здоровья потребителей", – отметили эксперты "Защиты прав потребителей".
При этом подчеркивается: официальными местами для торговли продуктами питания являются только продовольственные магазины. А также агропродовольственные рынки.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее же детективы БЭБ разоблачили подпольное производство алкоголя в Волынской области. Свою продукцию делки продавали по всей стране под видом более 50 известных мировых брендов.
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