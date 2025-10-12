Украинцы массово покупают старые авто: сколько стоит самая популярная модель
В сентябре 2025 года украинский автопарк пополнили более 23,3 тыс. подержанных легковых авто, ввезенных из-за границы. Их средний возраст составил 8,4 года. Самой же популярной маркой стала VOLKSWAGEN Golf – таких авто было куплено 1 133 штук. Приобрести же такую машину в Украине можно как за 12 900, так и 38 500 долларов.
Об общей ситуации на рынке сообщили в УкрАвтопроме. Там отметили:
- В сентябре украинцы купили на 3% больше б/у авто из-за границы, чем в августе.
- По сравнению с сентябрем-2024 их количество увеличилось на 35%.
"Всего с начала года украинцы приобрели 181,8 тыс. импортированных легковушек с пробегом. Что на 3% больше, чем за аналогичный период 2024 года", – говорится в сообщении.
В целом же большинство купленных подержанных пробегом ездят на бензине. Их доля составила 45%.
На втором месте – электрокары, 35%. На долю авто на дизеле пришлось 18%. Кроме того:
- Гибриды "отхватили" лишь 6% рынка.
- Авто на газу – 3%.
Какие б/у авто самые популярные в Украине
В целом же, отмечается, кроме VOLKSWAGEN Golf самыми популярными среди подержанных авто среди украинцев стали также:
- TESLA Model Y – 929 штук;
- TESLA Model 3 – 738 штук;
- VOLKSWAGEN Tiguan – 692 штук;
- RENAULT Megane – 671 штук;
- NISSAN Leaf – 651 штук;
- SKODA Octavia – 644 штук;
- AUDI Q5 – 630 штук;
- NISSAN Rogue – 526 штук;
- KIA Niro – 495 штук.
Сколько стоит самое популярное среди украинцев б/у авто
В целом же, в Украине стоимость самого популярного подержанного авто – VOLKSWAGEN Golf – зависит от ряда параметров. В частности, от состояния, пробега и т.п. Так, в возрасте до 5 лет:
- Авто 2020 г.в. с 225 тыс. км пробега по данным auto.ria, продают за 12 900 долларов.
- Машину 2022 г.в. со 197 тыс. км пробега можно купить за 19 500 долларов.
- Авто 2025 г.в. с 3 тыс. км пробега продают за 38 500 долларов.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в августе 2025 года первую регистрацию в Украине получили 7,9 тыс. подержанных легковых авто в возрасте до 5 лет. Это 35% от общего количества легковиков с пробегом, купленных украинцами в прошлом месяце.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!