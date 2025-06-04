Украинцам вместо топлива заливали "бодягу": где продавали фальсификат

Правоохранители разоблачили незаконную продажу дизтоплива – в Полтавской области. Точку продажи они обустроили рядом с трассой международного значения. А хранили топливо неизвестного происхождения в нежилом помещении на автостоянке.

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Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Отмечается: саму "бодягу" злоумышленники не производили – они лишь:

покупали;

хранили;

продавали ее.

"Разоблачили трех жителей Лубенского района, продававших незаконно изготовленное топливо. … Детективы БЭБ провели санкционированные обыски, в ходе которых изъяли 4 тыс. литров дизельного топлива. Его ориентировочная стоимость составляет более 200 тыс. грн. На изъятое имущество наложен арест", – говорится в сообщении.

В настоящее время фигурантам сообщили о подозрении в совершении правонарушения по ч. 2 ст. 204 УК Украины – незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров и совершение преступления группой лиц по предварительному сговору. Среди прочего, им грозит тюремное заключение на срок 3-5 лет.

В целом же, сообщает Нефтегазовая Ассоциация Украины, больше всего нелегальных АЗС в Украине выявлено во Львовской области – 87. Что составляет сразу 20% от общего количества таких заправок в Украине. В топ-5 регионов по количеству нелегальных АЗС входят:

Одесская область – 47 (11% от общего количества);

Киев и область – 44 (10%);

Ивано-Франковская – 34 (8%);

Днепропетровская области – 29 (7%).

"Несмотря на усилия государства, нелегальные АЗС продолжают функционировать. Подрывая экономику, конкурентоспособность легальных участников рынка и создавая угрозу гражданам и окружающей инфраструктуре", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же способов "бодяжить" топливо – множество. В частности, для этого могут занижать октановое число. Это ведет к неравномерному сгоранию горючего в двигателе.

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