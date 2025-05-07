В Украине резко пересчитали зарплаты: кто начал получать значительно больше

За год медианная зарплата в Украине выросла на четверть – до 21,5 тыс. грн. По сравнению с прошлым годом, значительно больше начали платить строителям, облицовщикам, логистам и уборщикам.

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Согласно данным популярного украинского кадрового портала, если в марте 2024 года медианная зарплата в Украине была 17,2 тыс. грн, то в марте-2025 она выросла на 25% – до 21,5 тыс. грн. Наибольший прирост по оплате труда произошел в таких отраслях:

Строительство / Облицовочные работы – с 21,5 тыс. грн до 28,5 тыс. грн (+32%);

с 21,5 тыс. грн до 28,5 тыс. грн Логистика / Склад / Доставка – с 19,2 тыс. грн до 25 тыс. грн (+30%);

с 19,2 тыс. грн до 25 тыс. грн Клининг / Домашний персонал – с 8,5 тыс. грн до 10,5 тыс. грн (+23%);

с 8,5 тыс. грн до 10,5 тыс. грн Строительство и ремонт – с 5,5 тыс. грн до 6750. грн (+23%);

с 5,5 тыс. грн до 6750. грн Розничная торговля / Продажи / Закупки – с 16,5 тыс. грн до 20 тыс. грн (+21%).

Впрочем, некоторые сферы наблюдают другую динамику. Зарплаты некоторых специалистов почти не изменились или даже снизились, в частности это касается таких направлений:

Образование/Перевод – с 10 тыс. грн до 7,5 тыс. грн (-25%);

с 10 тыс. грн до 7,5 тыс. грн Служба в Силах обороны – с 72 тыс. грн до 70,8 тыс. грн (-2%);

с 72 тыс. грн до 70,8 тыс. грн Реклама/Дизайн /PR – без изменений , 0%;

без изменений Колл-центры/Телекоммуникации – без изменений, 0%;

без изменений, Начало карьеры/Студенты – с 17,5 тыс. грн до 17,7 тыс. грн (+1%).

Специалисты отмечают, что с начала года наблюдается тенденция к росту спроса на рабочие специальности (в частности в сферах строительства, логистики и бытового обслуживания). Это способствует автоматическому повышению уровня заработных плат из-за дефицита квалифицированных кадров.

Но в отраслях, зависимых от государственного финансирования или ориентированных на фриланс, наблюдается стагнация или сокращение доходов. Это связано с нестабильностью рынка и ограниченными возможностями финансирования.

Как уже сообщал OBOZ.UA, согласно данным Госстата, в Украине наибольший спрос на квалифицированных рабочих и специалистов с высшим образованием, в частности водителей, слесарей, бухгалтеров, врачей и инженеров. Именно эти категории остаются самыми дефицитными на рынке труда из-за сложности подготовки и нехватки кадров.

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