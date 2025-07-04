Украинцам рассказали, чего ожидать от цен на бензин через несколько дней: к чему готовятся АЗС

На украинских АЗС подешевел бензин А-95. Так, 4 июля крупные сети определили его стоимость в средние 58,93 грн/л, что на 1 коп. ниже, чем днем ранее. При этом в экспертных кругах ожидают, что уже со следующей недели на заправках цены начнут снижать куда заметней.

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Об этом говорится в материале delo.ua. Там отмечается:

В целом в июле бензин может подешеветь на 3-4 грн/л.

на 3-4 грн/л. Само снижение начнется во вторую неделю июля – "тогда цены могут снизиться на 1-1,5 грн/л".

При этом подчеркивается: в конце же текущей недели на АЗС "возможно, будут какие-то акции". Поэтому водителям стоит внимательно следить за новостями заправок.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", 4 июля крупные сети разливают бензин по 54-61,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО – 61,99 грн/л;

Shell – 61,95 грн/л;

SOCAR – 60,66 грн/л;

"Параллель" – 60,16 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках "Укр-Петроль" – 54 грн/л. А также БРСМ-Нафта – 54,22 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине массово продают поддельное топливо – АЗС с фальсификатом выявлены по всей стране. Больше всего – во Львовской области. Там таких заправок обнаружено 87, что составляет сразу 20% от общего количества в Украине.

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