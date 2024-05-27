Украинцам продают "левую" одежду: как наживаются на секонд-хенде

В Украине "проворачивают" схеме по уклонению от уплаты налогов за ввоз секонд-хенда на десятки миллионов гривен. В частности, одна из компаний в апреле 2024 года ввезла в страну сумки и одежду по существенно заниженной стоимости, уклонившись от уплаты налогов на 35,2 млн грн.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он отметил:

сумки были ввезены по цене в 11,3 раза меньше таможенной стоимости;

одежда – в 4,2 раза меньше;

налоговая нагрузка компании составляет 0%.

"Действиями ГНС (Госналоговой службы. – Ред.) в этом случае предотвращено распространение схемного кредита на сумму 35,2 млн грн. Материалы переданы в БЭБ (Бюро экономической безопасности. – Ред.)", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в целом с сентября прошлого года благодаря работе государственных миграционной и налоговой служб было предотвращено распространение рискового налогового кредита на намного большую сумму. Она составила 9 млрд грн.

Как работает схема

Сама же схема, объяснил нардеп, работает следующим образом. Сначала покупаются "неучтенные шмотки за неучтенный кэш" – преимущественно для последующей перепродажи.

"Сэкономленный на такой продаже НДС (налог на добавленную стоимость. – Ред.) импортер секонд-хенда "реализует" путем заключения фиктивных договоров в рынок, давая возможность уже другим мошенникам не платить НДС или (даже!) предъявляют НДС для возмещения. Вдобавок товар завозится с существенно заниженной стоимостью", – рассказал Гетманцев.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее одна из компаний продала детские ботинки в 7 раз дороже задекларированной стоимости. А другой товар – дороже сразу в 77 раз. Таким образом она пыталась уклонится от уплаты налогов.

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