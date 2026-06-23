Украинское зерно могло стать платой за "Шахеды" для России: медиа узнали о дерзкой схеме поставок в Иран

Служба безопасности Украины (СБУ), вероятно, расследует схему поставок украинского зерна в Иран в обход действующих ограничений на торговлю с иранскими резидентами. По версии следствия, это зерно могло использоваться в качестве части расчетов России за беспилотники Shahed, которые применяются для атак на Украину.

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Об этом свидетельствуют постановления Шевченковского районного суда Киева, говорится в расследовании ЭП. Дело, по данным журналистов, было возбуждено еще в ноябре 2022 года, а ведет его Главное следственное управление СБУ под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора. Дело расследуется по статьям о пособничестве государству-агрессору и пособничестве в ведении агрессивной войны.

На данный момент ни одному лицу не было объявлено о подозрении. В то же время следствие проверяет версию об использовании поставок украинского зерна в Иран в качестве одного из элементов сотрудничества между Россией и Ираном в сфере обеспечения российской армии ударными беспилотниками.

Зерно за "Шахеды": как могла работать схема

По данным следствия, поставки украинского зерна в Иран организовал гражданин России Важа Джаши через подконтрольные компании. К схеме, как утверждают правоохранители, могли быть привлечены должностные лица ООО "Ледесма Агро", которые в период с сентября 2025 года по март 2026 года якобы осуществляли отгрузку продукции.

Чтобы скрыть настоящий маршрут, в товаросопроводительных документах в качестве конечного пункта назначения указывались турецкие порты, говорится в материалах следствия. При этом фактическим получателем грузов, по версии правоохранителей, был Иран.

Одним из эпизодов, приведенных в судебных материалах, стала перевозка почти 10 тыс. тонн украинского ячменя судном XIN YU под флагом Китая. Согласно документам, груз должен был быть доставлен в Турцию. Однако, как утверждают следователи со ссылкой на бортовой журнал, судно не заходило в турецкие порты и 13 ноября 2025 года встало на якорь у побережья Ирана, где находилось до начала января 2026 года.

Впоследствии судно зашло в порт Бендер-Имам-Хомейни для разгрузки. Координаты, зафиксированные в бортовом журнале, соответствуют расположению одного из крупнейших иранских портов на побережье Персидского залива, утверждается в расследовании.

Что известно о потенциальных фигурантах и компаниях

В рамках расследования суд разрешил провести обыски у двух возможных фигурантов дела. 3 июня 2026 года соответствующее решение было принято в отношении жилого дома в Днепре, которым пользуется директор и бенефициар ООО "Ледесма Агро" Артур Золотаревский. А 5 июня суд санкционировал обыск в Козине Киевской области по месту жительства другого бенефициара компании — адвоката Александра Черного.

По данным YouControl и согласно источникам следователей, ООО "Ледесма Агро" входит в сеть компаний, которые связывают с бизнес-орбитой группы ТАС. Среди совладельцев и аффилированных структур компании фигурируют "Первый земельный инвестиционный фонд"", "Аграрный инвестиционный фонд", "ТАС Эссет Менеджмент", "Зем Инвест" и платформа "Доброзем". Часть этих компаний зарегистрирована по тому же адресу в Киеве, что и "Ледесма Агро", отмечают журналисты.

Артур Золотаревский является директором "Ледесма Агро" с ноября 2024 года. Ранее он был известен как основатель компании "Менора Агро", а также неоднократно выступал в профильных аграрных СМИ в качестве руководителя и инвестора аграрного бизнеса. Александр Черный работает адвокатом и является соучредителем инвестиционных платформ "Доброзем" и Zeminvest, специализирующихся на операциях с сельскохозяйственной землей.

Как сообщал OBOZ.UA, Швеция передаст Украине судно, на котором Россия перевозила зерно с оккупированных территорий. Корабль был задержан весной 2026 года.

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