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Сколько средств на счету Украины: Шмыгаль перед увольнением раскрыл цифру

Дарина Герцева
Mакроэкономика
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Денис Шмыгаль рассказал сколько средств на счету Украины

По состоянию на сегодня, 16 июля 2025 года, на счетах Государственного казначейства Украины находится 340 миллиардов гривен. По информации правительства, все пенсии и социальные выплаты будут профинансированы вовремя и даже авансом.

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Об этом заявил во время отчета перед отставкой уже бывший глава Кабмина Денис Шмыгаль. Казначейский счет Украины – это единственный счет, на который поступают все доходы государственного бюджета и с которого осуществляются все его расходы.

Шмыгаль также подтвердил, что социальные выплаты, в частности пенсии, будут осуществляться вовремя и даже заранее, это обеспечит стабильность для наиболее уязвимых категорий населения в условиях военного положения. Также Верховная Рада Украины приняла в первом чтении изменения в Государственный бюджет-2025, предусматривающие существенное увеличение финансирования оборонного сектора.

В частности, речь идет о дополнительных 400 миллиардов гривен для Сил безопасности и обороны. В бюджете отдельно предусмотрено:

  • увеличение расходов на закупку техники и вооружения;
  • развитие оборонного производства;
  • финансирование инновационных программ в сфере безопасности.

По словам Шмыгаля, эти шаги направлены на усиление обороноспособности государства и создание условий для стратегического перевооружения. Правительство отмечает, что принятые решения являются фундаментом для будущей сильной Украины.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в ЕС ищут способы срочного перекрытия до $19 млрд дефицита в государственном бюджете Украины в 2026 году. Ситуацию ухудшает уменьшение поддержки со стороны США и отдаление перспектив мирного урегулирования со страной-агрессором Россией.

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