Украинские работодатели начинают привлекать мигрантов: сколько им платят

В Украине работодатели вынуждены приглашать на работу иностранцев из-за дефицита украинских рабочих. Работники из Пакистана, Непала, Индии готовы работать на меньшую сумму, чем украинцы.

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Об этом сообщает Forbes. По данным Конфедерации работодателей Украины, за 2 года количество официально зарегистрированных работников в строительном секторе сократилось на 25,4% – почти до 300 тыс. человек. Как утверждает председатель правления Украинской ассоциации девелоперов Евгений Фаворов, в какой-то момент отдельные компании потеряли до половины персонала.

Выход из ситуации руководители строительных компаний видят в привлечении трудовых мигрантов из других стран:

Пакистана;

Непала;

Индии;

Бангладэш;

Филиппин;

стран Африки;

Молдовы;

Узбекистан.

Иностранцы готовы работать за меньшие деньги, чем украинцы. Да, отмечается:

зарплаты разнорабочих, авторемонтников, электросварщиков, каменщиков, грузчиков, парковщиков стартуют от 450 долларов в месяц;

опытных каменщиков – от 650 долларов;

в то же время, такие специалисты-украинцы получают обычно от 900 долларов, а в сложившихся условиях претендуют и на большее.

Более того, констатируется, нанимать иностранцев работодателям выгоднее даже с учетом того, что следует позаботиться об их официальном трудоустройстве и предоставить им жилье обязательно.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцев приглашают на работу в шахты с зарплатой от 40 тыс. грн. При этом для трудоустройства не требуется специализация.

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