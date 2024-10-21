Украинские АЗС существенно переписали цены на бензин: сколько теперь стоит литр

Украинские АЗС существенно снизили цены на бензин А-95. В понедельник, 21 октября они выставили их на среднем уровне 56,04 грн/л, что сразу на 54 коп. дешевле, чем было в пятницу 18 октября. В экспертной среде это связывают с низким спросом. И прогнозируют, что около этого уровня цены будут находится в течении всей недели (заканчивается 27 октября).

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Об этом говорится в материале delo.ua. Отмечается: по словам аналитика Александра Сиренко, большие сети могут снижать цены хоть каждый день – по причине высокой маржи.

"Внезапное снижение стоимости топлива обусловлено тем, что продажа населению сейчас очень плоха. Высокая маржа позволяет большим игрокам делать такое хоть каждый день", – сказал он.

В свою очередь, основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин считает, что экономических предпосылок для столь резкого снижения цены на стелах нет. А ужесточение маркетингового противостояния обусловлено существенным снижением реализации горючего.

В частности, отметил он, раньше операторам АЗС проводить такие акции мешал рост цены на нефть. Однако после того, как она подешевела, возможность для маркетинговой борьбы появилась.

"Мы ждем шагов со стороны мелких сетей АЗС. Которым нужно сохранить свое конкурентное преимущество, чтобы остаться на рынке", – выразил мнение он.

В целом же, резюмировал Леушкин, в течение большей части текущей недели цены на стелах АЗС останутся неизменными. Однако маркетинговое противостояние между сетями продолжится, а потому "водителям, которые будут следить за акционными предложениями сетей, удастся выгодно заправиться".

Сколько стоит бензин на АЗС

В то же время, по данным Консалтинговой группы "А-95", 21 октября украинские АЗС продают бензин А-95 в среднем по 56,04 грн/л. Что сразу на 54 коп. дешевле, чем было в пятницу, 18 октября.

В целом же, крупные сети заправок продают бензин по 52,99-60,99 грн/л. Самые высокие цены установили на заправках SOCAR – 60,99 грн/л. А также Shell – 59,34 грн/л.

Дешевле всего бензин, по данным аналитиков, продают в сети Маркет, 52,99 грн/л. А также Фактор – 53 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, больше всего нелегальных АЗС в Украине зафиксировано во Львовской области – в сентябре их насчитывалось 98. Более того, это составляет почти четверть от всех нелегальных заправок в стране, на которых, в частности, водителям продают поддельное топливо – 23%.

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