Украинские АЗС переписали цены: сколько теперь стоит бак бензина

С начала июня бензин А-95 в Украине подорожал на 33 коп./л. Так, 14 июня крупные АЗС продают ресурс в среднем по 56,31 грн/л, тогда как 31 мая – по 55,98 грн/л. Таким образом, чтобы заправить авто с 50-литровым баком, сейчас придется заплатить в среднем 2 816 грн, тогда как в конце весны это стоила сразу на 222 грн дешевле – 2 799 грн.

Видео дня

В то же время, по данным Консалтинговой группы "А-95", в последние дни стоимость бензина практически не меняется. С 12 июня она колеблется в районе 56,3-56,31 грн/л. Т.е., пока можно говорить о стабилизации цен.

Сколько бензин стоит на АЗС

В целом же, крупные сети заправок продают бензин по 51,9-60,99 грн/л. Соответственно:

если заправляться на заправках сети с самой низкой ценой, за полный бак придется отдать 2 595 грн;

с самой высокой – 3 050 грн, т.е., на 455 грн больше.

Дороже всего ресурс продают в сети SOCAR – 60,99грн/л. А также:

WOG, ОККО – 59,99 грн/л;

Shell – 59,42 грн/л.

Самые низкие цены, по данным аналитиков, установили на заправках SUN OIL – 51,9 грн/л. А кроме того:

Авантаж 7 – 52,45 грн/л;

Укр-Петроль – 52,53 грн/л.

Украинцам вместо бензина заливали "бодягу"

Тем временем, на АЗС Закарпатской области продавали поддельные бензин и дизель, которые производили в этом же регионе. Размещалось производство в Мукачево – его работу наладили должностные лица столичного предприятия, которое имело разрешение только на оптовую торговлю горючим. Как рассказали в Бюро экономической безопасности (БЭБ):

производили фальсификат в 2022-2023 годах;

сырье закупали у украинских поставщиков и перерабатывали его на территории нефтеперерабатывающего завода в Мукачево.

"Детективы БЭБ доказали вину должностных лиц в организации незаконного изготовления в составе организованной группы, хранении и продаже незаконно изготовленного горючего. Пятерым членам организованной группы было сообщено о подозрении. Дело направлено в суд", – сообщили там.

Как сообщал OBOZ.UA, продавали "бодягу" в Киеве и области. В частности, в одну из сетей входило 8 заправок.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!