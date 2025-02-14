Украинские АЗС изменили цены на бензин: чего ожидать в ближайшие недели

Украинские АЗС снизили стоимость бензина А-95. Так, 14 февраля они продают его в среднем по 56,87 грн/л, что на 1 коп. ниже, чем днем ранее. Впрочем, на уровне 56,87-56,88 грн/л стоимость топлива удерживается еще с 6 февраля – после того, как выросла на 6 коп. В то же время, по прогнозам, к марту АЗС должны снизить цены на около 50 коп./л.

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В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", 13 февраля крупные сети АЗС разливают бензин по 52,95-59,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО – 59,99 грн/л;

Shell – 59,74 грн/л;

SOCAR – 59,49 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках Авантаж 7 – 52,95 грн/л. А также Фактор – 53 грн/л.

Бензин будет дешеветь

В то же время, в экспертной среде прогнозируют, что в ближайшее время украинские АЗС могут начать снижать цены на бензин, говорится в материале delo.ua. По прогнозам, в конце февраля-начале марта стоимость ресурса упадет на около 50 коп./л, поскольку сети будут охотиться на водителей, которые не пользуются автотранспортом зимой, "но активно начинают ездить с первыми потеплениями".

"Есть предпосылки для снижения розничных цен на бензин на 50 коп./л. ... Сети постараются перетащить к себе водителей снижая цены на стелах и такого снижения стоит ожидать ближе к марту", – рассказали авторы материала.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине сразу в двух регионах разоблачили АЗС, которые занимались реализацией фальсифицированного топлива. Одну такую заправку обнаружили и закрыли на Закарпатье, еще одну – в Киеве.

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