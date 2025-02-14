Украинские аптеки готовятся резко переписывать цены: как изменится стоимость самых популярных лекарств с 1 марта

В марте в Украине проведут существенное снижение цен на лекарства – украинские производители снизят отпускные цены на 100 наиболее популярных лекарств на 30%. Также будет введена предельная наценка для аптек – 35% для безрецептурных препаратов.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил: для рецептурных же препаратов буде введена регрессивная шкала – "поставщики смогут прибавлять не более 8% к оптовой цене в зависимости от стоимости препарата".

"Были утверждены меры, реализация которых позволит снизить цены на лекарства для наших граждан. В частности, украинские производители снизят отпускные цены на 100 наиболее популярных лекарств на 30% уже с 1 марта", – говорится в сообщении.

Помимо этого, отметил Шмыгаль, будет усилен контроль за наличием лекарственных средств в больницах. По его словам, "пациенты должны получать лекарства в больницах безвозмездно".

"В рамках инициативы "Зимняя поддержка" рекордно расширена программа "Доступные лекарства". Для этого в бюджете заложено более 6 млрд грн. С июля 2025 все аптеки будут обязаны заключить договор с НСЗУ (Национальная служба здоровья Украины. – Ред.) и будут отпускать препараты по программе "Доступные лекарства", – рассказал премьер.

Напомним: ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №82/2025, введя таким образом в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О дополнительных мерах по обеспечению доступности лекарственных средств для украинцев". Потребность в таких действиях была вызвана прежде всего, существенным ростом цен на самые популярные лекарства украинского производства – на 70-110%.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы могут купить лекарства за средства "Зимової єПідтримки" – т.н. "тысячи Зеленского". Однако не все – лишь те, которые входят в определенный перечень.

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