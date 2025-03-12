Украина делает ставку на американский СПГ: почему приходится наращивать импорт газа

Украина рассчитывает импортировать до 4 миллиардов кубометров газа в 2025 году, значительную часть которого составит американский СПГ (сжиженный природный газ). Ожидается, что это поможет компенсировать потери от российских атак на газовую инфраструктуру и обеспечить стабильное прохождение зимнего периода.

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Об этом пишет Reuters. Глава украинского газового оператора Дмитрий Липпа заявил, что Украина планирует импортировать не менее 4 миллиардов кубометров газа в период с апреля по октябрь 2025 года.

По предварительным расчетам, до половины этого объема будет приходиться на СПГ, который будет поступать в европейские терминалы в Германии, Греции, Литве и Польше. "Если брать политический аспект, то нам лучше доставить как можно больше американского СПГ через Польшу", - подчеркнул Липпа.

В то же время, Украина учитывает и ценовую составляющую, ведь американский СПГ будет приоритетным, если его стоимость не будет превышать цены конкурентного катарского газа. До начала 2024 года Украина оставалась ключевым транзитным маршрутом для российского газа в Европу.

Однако срок действия транзитного соглашения между Украиной и РФ истек, лишив Россию доходов от платы за транспортировку. В связи с этим Украина рассматривает свои большие подземные газовые хранилища как важный актив.

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Киев и Белый дом обсуждали возможность использования этих хранилищ для хранения американского СПГ, что могло укрепить энергетическое партнерство Украины и США. Российские войска в последние недели усилили атаки на газодобывающие предприятия и хранилища, что привело к сокращению суточной добычи газа на 40%.

Если раньше Украина добывала 52-53 млн кубометров газа в день, то после атак эта цифра упала. Это заставило увеличить объемы импорта во избежание дефицита.

Для стабильного прохождения следующего отопительного сезона Украина должна накопить минимум 13 миллиардов кубометров газа до середины октября 2025 года. Основными маршрутами для импорта СПГ будут Польша, Литва, Германия и Греция. Самыми дешевыми вариантами являются польский и литовский маршруты, но из-за ограниченности польского интерконнектора (до 7 млн кубометров в день ) Киеву придется использовать и другие пути.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, следующая зима может пройти для Украины гораздо труднее. В первую очередь, из-за потенциальной остановки помощи США украинской энергетике. Поэтому стране уже следует готовиться к отопительному сезону 2025/26 – в частности, максимально мобилизуя резервы для обновления запасов оборудования.

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