Украина будет зарабатывать на имуществе Януковича в "Межигорье": что известно о "золотом батоне"

Передача движимого имущества паркового комплекса "Межигорье" в управление государства означает, что теперь имущество экс-президента Виктора Януковича будет полноценно служить государству. Соответственно, оно будет получать от этого доходы. В то же время, о легендарном "золотом батоне" информации нет, а что будет с обитающими в комплексе животными, неизвестно.

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Об этом OBOZ.UA рассказал начальник управления центрального аппарата Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Виталий Чубаевский. Он отметил: до этого в течение 10 лет "Межигорьем" занимались волонетеры, которые сохранили парк "в должном состоянии".

"В пятницу (12 июля. – Ред.) были подписаны все акты. Никаких проблемных вопросов не было. Мы работу завершили. ... Были акты повреждений, но это незначительные повреждения, достаточно качественно было сохранено имущество. ... Акт приема-передачи состоит из более чем 1 500 листов. Членам комиссии удалось осмотреть более 25 тыс. объектов движимого имущества", – сказал он.

При этом Чубаевский подчеркнул: средства от деятельности парка будут поступать непосредственно в государственный бюджет. А уже из него будет выделяться финансирование на поддержание работы парка.

Более того, администрация парка-памятника получила право только управлять имуществом, а не распоряжаться им. То есть, например, продать вещи из "Межгорья" на аукционе она не сможет.

О "золотом батоне" информации нет

В то же время, признал Чубаевский, говорить о нахождении каких-либо интересных артефактов в "Межигорье" при передаче его государству не приходится. Ведь это все "десяток лет арендовалось, общество знало, что здесь есть". В частности, о легендарном "золотом батоне" информации у него нет.

А вот сама резиденция беглого президента уже полностью передана государству – вместе с интерьерами и тем, что было внутри. "Это вся мебель в домах, картины, вилки, разный инвентарь. Это все движимое имущество, которое мы просматривали", – рассказал он.

Животные же, по словам Чубаевского, не входят в список имущества, которое передано государству. А потому, комментировать, что с ними будет, он не стал – сославшись на то, что это не в компетенции АРМА.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина снова выставит на продажу имущество коллаборанта Виктора Медведчука. В этот раз продадут более 100 картин и икон, а также энергетическое оборудование и железнодорожные окатыши. Средства от продаж пополнят госбюджет Украины.

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