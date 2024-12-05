У украинцев рекордно растут зарплаты: эксперт объяснил, почему это серьезный вызов для экономики

В Украине зарплаты за прошлый год выросли на 22%, но это сопровождается ростом налогов и переходом бизнеса в тень. Такая ситуация создает вызовы для экономики, сокращая официальную занятость и поступление в бюджет.

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Об этом рассказал ведущий эксперт рынка труда Сергей Марченко в комментарии СМИ. По его словам, это существенно больше, чем в довоенное время, когда среднегодовой рост зарплат составил 6-7%.

С одной стороны, это положительный тренд, ведь у граждан есть больше возможностей зарабатывать. Кроме того, такой рост создает проблемы для экономики, поскольку большинство предприятий не увеличили производство, но вынуждены платить более высокие зарплаты.

Результатом является то, что значительная часть малого и среднего бизнеса, не выдерживающего финансовой нагрузки, либо закрывается, либо уходит в тень. Это не только влияет на экономическую стабильность, но и сокращает поступление в бюджет.

Повышение налогов в военное время еще больше усугубляет ситуацию для бизнеса. Многие предприниматели, ранее работавшие легально, вынуждены переходить в тень, чтобы выжить. Это снижает уровень официальной занятости и увеличивает количество работающих без оформления.

"Из-за повышения налогов легальный бизнес уходит в тень, нанимая людей, которые не платят налоги", – отмечает Марченко. По его словам, такой подход сокращает возможности для развития экономики и увеличивает давление на тех предпринимателей, которые пытаются соблюдать правила.

В настоящее время в Украине официально работает около 9 миллионов человек. Это почти вдвое меньше, чем в аннексии Крыма и оккупацию части Донбасса. Значительное количество работающих граждан делают это нелегально, чтобы избежать налогообложения.

Кроме того, около 5-6 миллионов украинцев находятся за границей в статусе беженцев. Часть из них работает удаленно, однако вопрос о том, платят ли они налоги, остается открытым.

Малый и средний бизнес, по словам Марченко, является наиболее уязвимым сегментом экономики. Кофейни, пекарни и другие небольшие предприятия регулярно закрываются из-за финансового давления. Это не только уменьшает экономическую активность, но и лишает работников работы.

В то время как крупный бизнес сохраняет стабильность, малый бизнес нуждается в поддержке. Программы помощи предпринимателям, по его словам, могли бы способствовать уменьшению уровня тенизации и сохранить рабочие места.

Также он отмечает, что важно стимулировать украинских инвесторов вкладывать средства в собственную экономику, а не выводить их за границу. Это позволит создавать новые рабочие места и повышать уровень официальной занятости.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в ближайшее время в основных секторах экономики Украины не ожидается как резкого роста вакансий, так и всплеска увольнений. Впрочем, компании, которые намерены изменять количество сотрудников, все же есть. И эти ожидания отрицательны: увольнять работников гораздо чаще, чем нанимать новых, во всех ключевых сферах.

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