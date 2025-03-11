У специалистов в Украине взлетели зарплаты: кому готовы платить до 50 тыс. грн

Средняя зарплата, которую предлагают украинские работодатели, наемным рабочим в феврале выросла на 500 гривен по сравнению с январем. А больше выросли зарплаты у телекоммуникационщиков, страхователей и работников СМИ.

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Об этом свидетельствуют данные одного из самых крупных кадровых порталов Украины. В феврале средняя зарплата увеличилась до 23,5 тыс. грн (т.е. на 500 грн до января). В областях с наибольшим количеством вакансий эксперты подсчитали следующие средние зарплаты:

Киевщина – 26 500 грн (на 500 грн больше, чем в январе);

(на 500 грн больше, чем в январе); Львовщина – 24 900 грн (900 грн);

(900 грн); Одесская область – 22 500 грн (500 грн);

(500 грн); Харьковщина – 21 500 грн (500 грн);

грн (500 грн); Днепропетровщина – 22 500 грн (не изменился в феврале).

В некоторых категориях вакансий средние зарплаты в объявлениях выросли наиболее сильно. А именно:

" Телекоммуникации и связь" – 30 000 грн (+9% к январю);

– 30 000 грн (+9% к январю); " Страхование" – 27 750 грн (+7%);

– 27 750 грн (+7%); "СМИ, издательство, полиграфия" – 24 000 грн (+7%);

" IT, компьютеры, интернет" – 29 250 грн (+6%);

– 29 250 грн (+6%); " Строительство, архитектура" – 30 000 грн (+5%);

– 30 000 грн (+5%); " Недвижимость" – 50 000 грн (+5%);

– 50 000 грн (+5%); "Топ-менеджмент, руководство высшего звена" – 50 000 грн (+5%).

Работы все больше, а рабочих все меньше: как борются с кадровым кризисом в Украине

Как уже сообщалось, в Украине обостряется дефицит рабочих рук, однако значительное повышение зарплат возможно только в отдельных сферах, поскольку финансовые возможности компаний ограничены. Из-за нехватки специалистов некоторые предприятия начали активно внедрять автоматизацию производства, пытаясь компенсировать кадровый голод современными технологиями.

Также работодатели вынуждены коренным образом пересматривать свои подходы к привлечению работников: внедряют социальные пакеты, добровольное медицинское страхование, оплачиваемые обеды, услуги корпоративного психолога, обучение и карьерное развитие. Однако повышение зарплат не всегда возможно.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что украинцы в большинстве своем довольны своей работой, но все больше ценят комфорт, безопасность и возможность работать удаленно. Если работодатели не учтут эти потребности, работники будут искать лучшие условия на рынке.

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