Цены выросли на 44%: какие продукты в Украине больше всего подорожали за время войны

За последние три года цены на продукты и услуги в Украине выросли на 44,2%, что повлияло на покупательную способность граждан. Больше всего подорожали продукты питания, транспорт и услуги, и этот тренд, по прогнозам, будет сохраняться из-за высокой стоимости энергоносителей и растущих затрат бизнеса.

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Об этом рассказали эксперты Олег Пендзин и Дмитрий Боярчук в комментарии СМИ. Среди продуктов питания больше всего подорожали яйца, фрукты и молочные продукты.

К примеру, десяток яиц сейчас стоит около 80 гривен, упаковка кисломолочного сыра – 85 гривен, а масло – 100-120 гривен за пачку. Согласно данным Государственной службы статистики, цены на продукты и безалкогольные напитки выросли на 50,8%, в то время как фрукты подорожали на рекордные 109,8%.

Экономист Олег Пендзин указывает, что ситуация с неурожаем в этом году стала главным фактором подорожания. "Мы собрали на 30% меньше картофеля, уменьшили урожай зерновых на 10 миллионов тонн. Это напрямую повлияло на цены, ведь 70% стоимости яйца – это комбикорм, основным компонентом которого является кукуруза", – объясняет эксперт.

Энергетический кризис, вызванный повреждением инфраструктуры, также оказал существенное влияние на стоимость товаров и услуг. По словам Дмитрия Боярчука, использование генераторов для обеспечения электроснабжения обходится бизнесу в десятки раз дороже, чем обычная электроэнергия. "Эти расходы предприниматели вынуждены закладывать в стоимость продукции, что автоматически повышает цены для потребителей", – добавляет он.

Общий индекс инфляции за последний год составил 10%. Больше всего выросли цены на транспорт (57,1%), связь (20,8%) и образование (38,4%). Экономист Дмитрий Боярчук считает, что основной причиной сохранения высокой инфляции является длительный военный конфликт, разрушающий экономику и создающий дополнительные расходы.

Экономическая ситуация в Украине, по мнению экспертов, будет зависеть от двух ключевых факторов: международной финансовой помощи и ситуации с безопасностью. Дмитрий Боярчук отмечает, что текущих вливаний от партнеров хватит только на 2025 год, но долгосрочные перспективы остаются неопределенными. "Без стабильного финансирования и завершения войны сложно ожидать восстановления экономики", – отмечает он.

Олег Пендзин, напротив, акцентирует внимание на том, что Украина сохраняет баланс между финансированием обороны и социальными выплатами. Это, по его словам, свидетельствует об относительной устойчивости экономики даже в условиях войны.

Эксперты подчеркивают, что необходимо было еще в 2022 году начать внедрять налоговые льготы и реформы, поддерживающие бизнес. Это могло бы замедлить рост цен и снизить давление на граждан. "Демонстрация способности меняться могла бы улучшить позицию Украины перед западными партнерами, но этого не произошло", – отмечает Боярчук.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине уже в следующем году пачка сигарет с фильтром среднего ценового сегмента может возрасти до 124,7 грн. Постепенно, к 2028 году, цена вырастет до 160,5 грн за пачку.

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