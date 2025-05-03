Цены на важный овощ значительно изменились: что резко подешевело

В Украине продолжают быстро дешеветь тепличные огурцы. Тепличные комбинаты предлагают огурцы для продажи по цене в диапазоне 40-70 грн/кг ($0,96-1,69/кг), в зависимости от сорта, качества и объемов партий, что в среднем на 12% дешевле, чем в конце прошлой недели.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit. Сложившуюся ситуацию ключевые игроки рынка объясняют сезонным увеличением предложения овощей на рынке. При этом темпы реализации этой продукции достаточно низки. Местные оптовые компании и розничные сети закупают огурец исключительно для текущих продаж, учитывая достаточно небольшой срок реализации данной продукции.

В очередной раз снижать отпускные цены производители вынуждены из-за увеличения предложения этой продукции на рынке на фоне сдержанного спроса в данном сегменте. По словам производителей, установка теплой погоды в Украине заметно ускорила созревание овощей в местных тепличных комбинатах. Кроме того, давление на рынок усилилось из-за увеличения предложения огурцов из пленочных теплиц.

Стоит также добавить, что данная продукция на сегодняшний день предлагается в среднем на 29% дешевле, чем в начале мая предыдущего года.

Стоимость огурцов (данные Минфина)

Огурцы гладкие (1 кг)

Auchan – 59,90 грн.

Metro – 69,90 грн.

Megamarket – 90,00 грн.

средняя цена: 73,27 грн.

Огурцы колючие (1 кг)

Megamarket – 74,90 грн.

средняя цена: 74,90 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине заметно подешевели нефасованные куриные яйца категории С1. Более того, в экспертной среде ожидают, что цены на продукт продолжат снижаться – ведь после предпасхального ажиотажа прогнозируется спад спроса на него.

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