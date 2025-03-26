Цены на сигареты резко взлетят: сколько будет стоить пачка

В Украине пачка сигарет среднего класса в 2025 может подорожать ориентировочно на 28,6 грн – до 124,7 грн. В 2028-м (рост акцизов будет продолжаться именно до 2028 года), если ориентироваться на такую модель, стоимость пачки достигнет уже около 160,5 грн.

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Такой рост станет результатом принятия закона №11090. OBOZ.UA подсчитал, как будет расти стоимость сигарет из-за введения нового акциза. В расчетах мы использовали актуальный курс доллара по евро, а также прогноз роста курса доллара в Украине от МВФ. Также учтено, что акциз (условие директивы) составляет 60% стоимости пачки. Это приблизительные оценки, которые могут изменяться и при условии, что будет дорожать или дешеветь доллар по отношению к евро, и при условии, если прогноз МВФ по курсу гривни окажется ошибочным.

Однако если предположить, что в МВФ не ошиблись, а европейская валюта будет удерживать устоявшиеся позиции по отношению к доллару, в следующем году в среднем пачка сигарет среднего класса может подорожать ориентировочно на 28,6 грн. Цены будут расти не сразу. Дело в том, что в магазинах, супермаркетах и даже на заводах есть запас продукции. Поэтому в январе украинцы будут покупать сигареты, которые были изготовлены и с которых был оплачен акциз еще в декабре. В 2028 году, если ориентироваться на такую модель, стоимость пачки достигнет уже около 160,5 грн.

"Меры по дальнейшему повышению ставок акцизного налога на табачные изделия к требованиям директивы 2011/64/ЕС и выражение их в евро рекомендованы Международным валютным фондом при выполнении программы для Украины "Механизм расширенного финансирования" (The Extended Fund Facility, EFF). В частности, Национальной стратегией доходов до 2. 12.2023 №1218, предусмотрено определение ставок акцизного налога на табачные изделия в евро и продление графика приближения их размера на табачные изделия к минимальному уровню, установленному директивой 2011/64/ЕС", – говорится в пояснительной записке Минфина.

Почему и как увеличивают акцизы

В ЕС минимальная акцизная ставка на сигареты: 90 евро за тысячу штук, или 1,8 евро за пачку из 20 штук. Повышение акцизов продолжается уже много лет. Однако повышение акцизов происходило с привязкой к гривне. Национальная валюта девальвировала, потому стало понятно, что для выполнения евродирективы необходимо привязывать акцизы к европейской валюте.

Вопрос повышения акцизов на сигареты – очень болезненный для табачных компаний. Чем дороже сигареты, тем больше украинцев задумываются о том, чтобы покинуть вредную, да еще затратную привычку. Как показывает исследование ОО "Жизнь", когда средний акциз на пачку составил 6,08 грн, количество курильщиков было на уровне 6,7 млн человек (2015 год). Равномерно акцизы росли. По состоянию на 2019 акциз на пачку вырос до 19,6 грн, тогда как количество курильщиков составило 5,56 млн человек. В то же время, значительно растут акцизные доходы государственного бюджета. В указанный выше период они увеличились с 22,1 до 44,1 млрд. грн. в год.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине значительно подорожала еда – в целом с февраля-2024 по февраль-2025 цены увеличились на 15%. Однако, например, конкретно на сливочное масло – сразу на 32,2%, а на яйца – всего на 1,8%.

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