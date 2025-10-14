Цена на мясо в Украине может вырасти: какую стоимость ожидать в супермаркетах

В 2026 году цены на свинину в Украине могут вырасти на 10% или, наоборот, упасть вдвое – до уровня 2024 года. Отмечается, что это будет зависеть от ситуации с африканской чумой свиней. Новые вспышки способны обвалить рынок из-за избытка предложения, тогда как стабилизация эпизоотической ситуации сохранит высокие цены.

Об этом рассказал директор Ассоциации "Мясной отрасли" Николай Бабенко. После рекордного роста цен в течение года эксперты рассматривают сразу два возможных сценария развития событий в 2026-м.

Согласно первому сценарию, в случае стабилизации рынка и отсутствия серьезных эпизоотических рисков стоимость свинины может вырасти примерно на 10% в конце 2025 года. Вероятно незначительное снижение цен в январе 2026-го с последующим восстановлением весной. Глобальный рынок и импорт, однако, ограничат подорожание, не позволяя ценам превысить предел в 10%.

Однако, более вероятным эксперты называют сценарий резкого падения цен до 50%, то есть до уровня 2024 года. Причиной может стать очередная волна африканской чумы свиней (АЧС), которая и в дальнейшем остается ключевым риском для производителей. В случае масштабной вспышки цены на живой вес могут обвалиться до 50 грн/кг, что соответствует лишь уровню себестоимости.

По словам Бабенко, 2024-2025 годы стали для отрасли периодом активного распространения вируса АЧС. Из-за практики продажи инфицированных животных Украина оказалась среди стран с постоянным оборотом возбудителя болезни. В результате появились десятки новых неблагополучных территорий, а повторные заражения свиней на свинокомплексах стали привычным явлением.

По оценкам отраслевых аналитиков, в 2024 году в оборот попало до 2 млн инфицированных свиней, что привело к масштабному распространению вируса и снижению цен. В то же время именно эпизоотия стала причиной удвоения цен в 2025-м – сокращение предложения резко повысило прибыльность свиноводства, рентабельность которого достигла 200% в год.

По данным Госстата, по состоянию на 1 сентября 2025 года в Украине содержалось 4,8 млн свиней, что на 5% меньше, чем в прошлом году, но на 7% больше, чем в начале года. Восстановление происходит преимущественно в секторе предприятий, на которые сейчас приходится 65% всего поголовья.

В то же время цены на свинину выросли на 34% с начала года и на 60% в годовом измерении, а дефицит продукции стимулировал увеличение импорта. Только в августе 2025 года Украина ввезла 4,6 тыс. тонн мяса, что на 48% больше, чем в июле.

Всего за восемь месяцев импорт составил 14,9 тыс. тонн, что в 7,8 раза больше, чем в 2024-м. Аналитики ожидают, что до конца года объемы ввоза могут достичь 25 тыс. тонн, а сокращение импорта станет возможным только после постепенного восстановления внутреннего поголовья.

