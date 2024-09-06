Цены на максимуме за 10 лет: в Украине подорожал ключевой овощ, но ситуация изменится

Цены на картофель в Украине, который является одним из самых популярных традиционных овощей борщевого набора, находятся на сентябрьском максимуме за 10 лет. В супермаркетах картофель продают в среднем по 16,6 грн/кг. Однако в скором времени ингредиенты для борща могут снова подешеветь. Еще раз тенденция изменится уже к ноябрю.

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Об этом OBOZ.UA рассказала руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельхозпродукции "Шувар" Татьяна Попович. "Сейчас на оптовом рынке картошка стоит 10,5 грн/кг. Это самая дорогая за последние 10 лет. В прошлом году в это же время цена была 7,5 грн/кг, а в 2016 году, к сравнению, средняя цена картофеля была 2,5 грн/кг", – отметила эксперт.

Она также добавила, что во второй половине августа наблюдался пик роста цены на капусту. Ее стоимость в опте достигала 22,5 грн/кг, но уже опустилась до 17,5 грн/кг. Это, впрочем, все равно значительно дороже, чем в прошлом году (7,5 грн в начале сентября).

Средние цены на другие овощи борщового набора остаются относительно стабильными, отметила Попович. В частности, свекла в опте в начале сентября стоит 9,5 грн/кг, морковь – 11 грн/кг, лук – 12,5 грн/кг.

"В начале осени цены на овощи борщового набора остаются достаточно стабильными, хотя некоторые виды овощей, такие как морковь и белокочанная капуста, почувствовали рост цен из-за уменьшения предложения. С началом массового сбора поздних сортов ожидается некоторое снижение цен в ближайшие недели. В дальнейшем цены на свеклу, лук и капусту могут вырасти на 10-15% ближе к ноябрю из-за повышенного спроса и ограниченного предложения", – резюмировала специалистка.

Цены на картофель: сколько стоит в супермаркетах

Как свидетельствуют результаты мониторинга, проведенного OBOZ.UA, по состоянию на 6 сентября картошка в крупных супермаркетах продается в среднем по 16,6 грн/кг. Основные продуктовые сети установили такие расценки:

"Фора" – 16,9 грн/кг;

"АТБ" – 15,89 грн/кг;

"Сильпо" – 18 грн/кг;

"Новус" – 16,49 грн/кг;

"Варус" – 15,9 грн/кг;

"Метро" – 16,43 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине существенно выросли цены на молочные продукты – из-за уменьшения производства молока и проблем с электроснабжением. Производители жалуются, что это делает молочку менее доступной для потребителей.

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