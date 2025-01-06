Цены на квартиры в Украине пойдут вверх: какие причины и когда это произойдет

Цены на жилье в Украине могут вырасти в первой половине 2025 года из-за повышения себестоимости строительства и незначительной налоговой нагрузки. Сильнее всего это коснется эконом- и среднего класса недвижимости.

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Об этом рассказали опрошенные агентством " Интерфакс-Украина" девелоперы. Начиная с 1 декабря 2024 года, ставка военного сбора для сделок с недвижимостью выросла с 1,5% до 5%.

Это означает, что почти все сделки по купле-продаже недвижимости, особенно касающиеся объектов в возрасте менее трех лет или новостроек, теперь облагаются более высокими налогами. "Повышение военного сбора приведет к увеличению расходов на оформление сделок, что, в свою очередь, повлияет на цены квадратного метра. Также это может повлечь за собой сокращение количества сделок на рынке из-за снижения покупательной способности", – объясняет представительница одной из строительных компаний Ирина Михалева.

По мнению девелоперов, повышение налоговой нагрузки негативно отразится не только на конечной стоимости жилья, но и на объемах продаж, особенно в сегменте эконом- и среднего класса, где спрос наиболее чувствителен к изменениям цен. Дополнительное давление на стоимость жилья создает увеличение расходов на строительство. По данным застройщиков, в течение 2024 года себестоимость строительных работ значительно возросла из-за инфляции, колебания курса валют, удорожания строительных материалов, логистических трудностей и дефицита рабочей силы.

Эксперты прогнозируют, что в 2025 году это давление только усилится. В частности, увеличатся затраты на закупку стройматериалов и логистические услуги. "Первые поднимутся цены на стройматериалы и услуги подряда. Повышение будет постепенным, но заметным в течение первых шести месяцев 2025 года", – отмечает Алексей Коваль, руководитель одного из строительных проектов.

Также дополнительные затраты наносит дефицит квалифицированных работников, таких как крановщики, электричества и сантехники. Для того чтобы удержать специалистов, компании вынуждены увеличивать им заработную плату.

Еще одним фактором, влияющим на ситуацию на рынке, является спрос. С одной стороны, низкий спрос сдерживает резкое повышение цен, с другой – налоговые нововведения могут еще больше снизить активность покупателей.

В компаниях также отмечают, что повышение военного сбора негативно отразится на профессиональных инвесторах в недвижимости. Это создает риск уменьшения количества сделок, что может вызвать определенную стагнацию на рынке.

"Увеличение налогов ударит по тем, кто занимается профессиональным инвестированием в жилье, а это один из важных сегментов рынка. В результате спрос может снизиться еще больше", - подчеркивает представитель одной из девелоперских компаний.

Некоторые эксперты считают, что повышение налогов может привести к росту теневого сектора на рынке недвижимости. Часть застройщиков может стараться избегать официального оформления сделок или минимизировать свои налоговые обязательства. Однако такая практика имеет свои риски как для покупателей, так и для девелоперов.

Учитывая все вышеперечисленные факторы, эксперты прогнозируют, что цены на жилье в 2025 году будут расти постепенно, но стабильно. Основными причинами этого станут повышение себестоимости строительства, рост налоговой нагрузки и дефицит квалифицированной рабочей силы.

В то же время, в случае сохранения низкого спроса темпы подорожания могут быть умеренными, а рынок будет оставаться в состоянии неопределенности. Изменения коснутся прежде всего эконом- и среднего сегментов, где чувствительность к цене наибольшая.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в 2025 году цены на первичном рынке могут вырасти до 15%, а на вторичном – до 12%. Спрос сосредоточится на жилье комфорт-плюс с современными условиями и автономными системами.

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