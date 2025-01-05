Цены могут вырасти более чем на 15%: что будет с рынком недвижимости в 2025 году

В 2025 году цены на первичном рынке могут вырасти до 15%, а на вторичном – до 12%. Спрос сосредоточится на жилье комфорт-плюс с современными условиями и автономными системами.

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Об этом рассказала эксперт по недвижимости Виктория Берещак в комментарии СМИ. Основной причиной удорожания является увеличение стоимости строительных материалов, которое уже достигло 45-47%. В то же время спрос на новое жилье будет оставаться невысоким из-за ограниченной покупательной способности украинцев.

На вторичном рынке ситуация обстоит несколько иначе. Здесь многое будет зависеть от внутренней миграции и спроса в крупных городах, где возможно повышение цен:

до 12% для однокомнатных квартир;

для однокомнатных квартир; до 8% для квартир с большей планировкой.

Одним из стимулов для покупки жилья может оставаться государственная программа является поселком, которая направлена на поддержку населения в приобретении недвижимости по льготным условиям. Однако реализация этой программы будет напрямую зависеть от стабильного финансирования инициативы.

Эксперты также отмечают, что без привлечения международных инвесторов девелоперы могут столкнуться с проблемами по завершению строительства новых объектов. Важно, чтобы государство создало благоприятные условия для таких инвестиций, ведь это позволит сберечь темпы строительства и увеличить предложение на рынке. В условиях роста конкуренции среди застройщиков покупатели будут ориентироваться на надежных девелоперов, которые могут обеспечить:

стабильный темп строительства без перерывов с 2022 года;

без перерывов с 2022 года; разнообразные жилищные варианты с широким выбором планировок и эргономичностью пространства;

с широким выбором планировок и эргономичностью пространства; адаптацию к новым условиям : энергетическую независимость, наличие пунктов несокрушимости, генераторов и дополнительных услуг для жителей;

: энергетическую независимость, наличие пунктов несокрушимости, генераторов и дополнительных услуг для жителей; гибкие условия оплаты : продолжительная рассрочка (до трех лет и более), специальные акции и сотрудничество с государственными программами.

Наибольшим спросом в 2025 году будут пользоваться квартиры в жилых комплексах комфорт-плюс, которые создают концепцию полифункциональных кварталов или микромост с собственной инфраструктурой. Покупателей будут интересовать квартиры с европейскими планировками площадью 50-75 квадратных метров, которые сочетают комфорт с функциональностью.

Одной из главных проблем, сдерживающих развитие рынка, остается низкая платежеспособность населения. Многие украинцы, потерявшие жилье из-за войны, не имеют достаточных финансовых возможностей для приобретения нового жилья даже по льготным условиям.

Еще одним вызовом является привлечение международных инвестиций в развитие новых жилых комплексов. Застройщики вынуждены искать дополнительные источники финансирования, ведь банки осторожно подходят к выдаче кредитов на новые проекты из-за высоких рисков.

Застройщики ожидают, что в 2025 году будет постепенно расти спрос на качественное жилье, особенно в сегменте комфорт-плюс. Это повышает их интерес к созданию современных жилых комплексов с продуманной инфраструктурой и дополнительными услугами.

В то же время покупатели все чаще предпочитают жилье, обеспечивающее автономность и независимость от внешних факторов, таких как перебои с электроэнергией или теплоснабжением. Поэтому популярны будут оставаться объекты с генераторами, системами энергосбережения и укрытиями.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, во многих крупных городах Украины, владельцы 1-комнатных квартир переписали их стоимость. Причем как в сторону удорожания, так и удешевления. Например, за последние 6 месяцев больше всего стоимость такого жилья выросла в Житомире – на 8%, до средних 43 000 долларов.

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