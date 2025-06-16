Цены на картофель в РФ бьют рекорды: овощ стал для россиян деликатесом

Рост цен на продукты вынудил россиян изменять рацион питания. Из-за максимального за 23 года подорожания картофеля им пришлось отказаться от этого овоща и переключиться на хлеб, макаронные изделия и крупы.

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Это, как сообщают росСМИ, выяснили в "Центре развития" Высшей школы экономики. Отмечается, что в первом квартале 2025 года россияне купили на 8% меньше картофеля, чем в аналогичном периоде прошлого года, а вот продажи хлеба, макаронных изделий и круп увеличились на 6%, 5% и 3% соответственно.

В "Центре развития" отметили, что к концу мая увеличился в цене на 173%, поэтому теперь позволить себе картофель могут куда меньше россиян, чем раньше. На этом фоне возможность покупки этого корнеплода за год упала почти на 45%.

Также упали продажи других продуктов: репчатого лука (-17%) и сливочного масла (минус 15%), которые к маю подорожали на 41% и 34% год к году соответственно. При этом доступность покупки круп и вермишели для среднестатистического жителя выросла на 12 и 14%. В Центробанке РФ изменение рациона россиян объяснили их желанием потреблять продукты "с более высокими качественными характеристиками".

По данным Росстата, в России сохраняется двузначная продовольственная инфляция: средние цены на продукты за первые четыре месяца 2025 года оказались на 12% выше прошлогодних. При этом рост цен на овощи оказался рекордным:

картофель – на 173% (средняя розничная цена достигла 84,7 рубля за 1 кг);

(средняя розничная цена достигла 84,7 рубля за 1 кг); репчатый лук – на 87,2% (72,3 рубля за 1 кг);

(72,3 рубля за 1 кг); белокочанная капуста – на 56,8% (75,2 рубля за 1 кг);

(75,2 рубля за 1 кг); cвекла – на 11,9% ;

; помидоры – на 1,2%.

На этом фоне с 11 июня Минпромторг РФ предложил ввести госрегулирование цен на наиболее востребованные овощи. А в Центре противодействия дезинформации (ЦПД) отметили, что на фоне сохранения высокой инфляции экономический рост страны-агрессора полностью остановился – это подтвердили даже в Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН.

"Такая неутешительная ситуация в российской экономике – прямое следствие войны против Украины и западных санкций. Несмотря на то, что скрыть системные проблемы российской экономики от людей уже невозможно, пропаганда продолжает придумывать экзотические объяснения статистики, пытаясь убеждать население, что война и санкции идут россиянам только на пользу", – отметили в ЦПД.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что дефицит картофеля в РФ признал даже кремлевский диктатор Владимир Путин. По его словам, обратиться за помощью к Беларуси тоже не получится – самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко утверждает, что весь урожай и так продали россиянам. В то же время на фоне продуктового кризиса россияне начали интересоваться, можно ли есть кротов, и массово ищут рецепты их приготовления.

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