Ценники перепишут: в Украине ожидают аномальный сезон популярной ягоды

В Украине в 2024 году сезон малины начнется гораздо раньше обычного – как и в Польше. В связи с чем ожидаются значительные ценовые отличия от предыдущего сезона – по прогнозам, малина будет стоить дороже. При том, что уже сейчас на рынке она стоит от 400 до 650 грн/кг, а в некоторых супермаркетах цены перевалили за 1 000 грн/кг (при пересчете).

Об этом сообщает EastFruit. Отмечается: после нескольких волн заморозков, повредивших плантации малины как в Украине, так и в Польше, "перспективы роста цен на стали более очевидными".

"Однако эти перспективы, очевидно, пугают заморозчиков. Поэтому они начали активно распространять в соцсетях ложную информацию о якобы невероятно низких закупочных ценах на малину для заморозки в Польше, которые ниже стоимости сбора килограмма продукции. Подобные публикации изрядно испугали многих мелких производителей, которые, после неудачного сезона 2023 года, готовы поверить подобным нереальным "страшилкам", – говорится в сообщении.

Тем не менее, подчеркивается, результаты мониторинга мирового рынка свидетельствуют, что эти сообщения являются "неудачной попыткой сбить уровень цен на малину перед началом сезона". Ведь на самом деле, на рынке Европе наблюдается ажиотажный спрос на эту ягоду – потому что надежды на поставки замороженной малины из Марокко не оправдались.

"Урожай малины в этой стране по-прежнему не возобновился после сложных погодных условий в прошлом сезоне. А спрос на ягоду в свежем виде был настолько высоким, что на заморозку поступили сравнительно небольшие объемы малины", – констатировали аналитики.

Сколько стоит малина сейчас

В то же время, на рынке "Столичный" малину сейчас продают по средней цене в около 500 грн/кг. При этом у конкретных продавцов ее стоимость колеблется от 400 до 650 грн/кг.

А вот в супермаркетах цены еще выше. Согласно мониторингу OBOZ.UA, они продают малину по:

Novus – 99 грн/125 грамм (при пересчете – 792 грн/кг);

Metro – 207,9 грн/125 грамм (при пересчете – 1 663 грн/кг);

Auchan – 265 грн/125 грамм (при пересчете – 2 120 грн/кг).

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине резко подешевела капуста. Так, 28 мая она предлагалась к продаже в пределах 6-10 грн/кг, что в среднем на 20% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

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