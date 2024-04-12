Цена золота установила новый рекорд: как изменилась стоимость

Цена золота на международных рынках достигла отметки более 2400 долларов за унцию. Это уже второй максимум за неделю, предыдущий был побит только 8 апреля. Золото подскочило к новому рекорду из-за напряженности на Ближнем Востоке, растущего интереса к безопасным активам и усилению спроса со стороны центральных банков.

Об этом сообщает Bloomberg. "Сегодня утром цены на золото снова выросли, поскольку все больше инвесторов считают его лучшей защитой от геополитических рисков, чем государственные облигации из-за беспокойства по поводу инфляции в США", – сообщает президент Кембриджского колледжа Queens' Мохамед А. Эль-Эриан.

За последние несколько дней цена на золото поднялась до нового рекорда, обращаясь на уровне 2400,67 долларов за унцию. Это стало следствием растущего интереса к безопасным активам, поскольку напряженность на Ближнем Востоке достигла критической точки из-за объявления о возможном нападении со стороны Ирана на Израиль.

Такая нестабильность на международных рынках подталкивает инвесторов искать защиту в золоте, рассматривая ее как безопасное убежище во время геополитических турбулентностей. Эксперты указывают на усиление спотовых цен на золото в результате увеличения спроса, особенно со стороны центральных банков, активно осуществляющих закупки драгоценного металла.

Однако, несмотря на рост цен на золото, есть также угроза возможности снижения ставок Федеральной резервной системой. Поскольку инфляционные турбулентности продолжают оказывать влияние на экономическую атмосферу.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина не пополняла свой золотой запас на мировом рынке в течение трех лет. Этот показатель остается на уровне 27,1 тонны, но Нацбанк отчитывается об увеличении доли золота в международных резервах страны – это происходит из-за роста стоимости самого металла.

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