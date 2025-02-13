Трамп позвонил Зеленскому и Путину: как отреагировали акции украинских компаний

Возможное начало переговоров по мирному урегулированию войны в Украине существенно отразилось на акциях украинских компаний. Котировки взлетели после появления новостей о звонке президента США Дональда Трампа его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому и кремлевскому диктатору Владимиру Путину.

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Об этом сообщает " Интерфакс-Украина ". В частности на Лондонской и Варшавской фондовых биржах выросла акции таких компаний:

агрохолдинг МХП – на 13,29%;

Ferrexpo – на 18,06%;

Milkiland – на 12,11%;

угольная компания Coal Energy – на 6,79%;

крупнейший в Украине производитель сахара "Астарта" – на 5,36%;

агрохолдинг "Агротон" – на 4,56%;

агрохолдинг ИМК – на 3,72%;

агрохолдинг KSG-Agro – на 4,85%;

крупнейший украинский производитель масла "Кернел" – на 7,91%.

Этот оптимистический тренд свидетельствует о том, что инвесторы верят в возможность мирного разрешения конфликта и восстановления экономической стабильности в Украине. Новости о начале переговоров рассматриваются как положительный сигнал, способствующий возобновлению бизнеса и привлечению инвестиций.

Но нынешний всплеск, дальнейшая динамика будет зависеть от реального прогресса переговоров. Если диалог между сторонами будет конструктивным и приведет к конкретным договоренностям, украинские акции могут продолжить рост, а любое обострение ситуации может снова обвалить рынок.

На брифинге 12 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что договорился начать переговоры о прекращении войны с российским диктатором Владимиром Путиным. Учитывая это, глава Белого дома добавил, что "мы на пути к достижению мира". Это стало их первым официальным контактом после январской инаугурации Трампа.

Как уже сообщал OBOZ.UA, это спровоцировало рост индекса Московской биржи и стоимости акций крупнейших компаний РФ. В частности, капитализация фондового рынка РФ возросла на 0,5 трлн рублей – до 7,05 трлн рублей, а российская национальная валюта в паре с долларом выросла на 2,6% и обновила многомесячный максимум на уровне 92,60 рублей.

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