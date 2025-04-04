Трамп показал "золотую карту" со своим портретом на фоне статуи Свободы: за нее можно будет получить гражданство США

Президент США Дональд Трамп впервые публично продемонстрировал так называемую "золотую карту", за покупку которой иностранные инвесторы смогут получить американское гражданство. Ее стоимость составит 5 млн долларов.

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Об этом сообщает Sky News. Согласно опубликованному видео, карта выполнена в золотом цвете. На ней на фоне статуи Свободы изображен сам Трамп. А справа от него размещена надпись "Карта Трампа" (The Trump card).

"За 5 миллионов долларов это может стать вашим", – сказал Трамп, демонстрируя карту журналистам.

При этом он подчеркнул, что в продажу карта поступит через несколько недель. И назвал это "очень захватывающим".

Напомним: Трамп анонсировал "золотые карты" в конце февраля. По его словам, это привлечет в страну богатых инвесторов, которые будут тратить деньги, создавать рабочие места и платить налоги.

"У нас есть грин-карты, а это будет "золотая карточка". Она предоставит все преимущества грин-карты и станет путем к гражданству. Состоятельные люди будут приезжать к нам и покупать ее", – сказал тогда Трамп.

Также президент США отмечал, что знает нескольких российских олигархов, заинтересованных в получении американского гражданства таким путем. При этом он называл их "приятными людьми".

"Я знаю некоторых российских олигархов. Они очень приятные люди", – сказал Трамп.

В целом же анонс "Золотой карты" вызвал неоднозначную реакцию. Приверженцы идеи считают, что программа поможет привлечь значительные инвестиции и будет способствовать экономическому развитию.

В то же время критики отмечают, что программа может быть использована для отмывания денег. А также легализации олигархов с сомнительным прошлым.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Трамп впервые прокомментировал введения пошлин на все импортные товары. Он выразил уверенность, что они принесут пользу американской экономике и будут способствовать ее процветанию.

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