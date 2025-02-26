Трамп планирует продавать гражданство США: сколько будет стоить и как будет работать система

Американский президент Дональд Трамп планирует ввести программу "Золотая карта", которая позволит состоятельным иностранцам получить гражданство США за $5 млн. Она заменит программу EB-5 и станет новым путём в американский паспорт для богатых инвесторов.

Видео дня

Об этом пишет CNN. Программа EB-5 была создана в 1990 году Конгрессом США для привлечения иностранных инвестиций в экономику страны.

Она предполагает, что инвестор, вложив не менее $1 050 000 (или $800 000 в депрессивные регионы), может получить статус постоянного резидента США. При этом он обязан создать или сохранить минимум 10 рабочих мест для граждан США, а его финансовые ресурсы должны быть подтверждены законными источниками. Программа распространяется не только на самого инвестора, но и на его супругов и детей до 21 года.

Однако EB-5 в течение лет сталкивалась с многочисленными проблемами. Мошеннические схемы, неквалифицированные посредники и задержки в выдаче виз стали серьезными вызовами. Из-за лимитов в 10 000 виз в год и квот в 7% на страну, заявители из Китая, Индии и Вьетнама годами ждали получения грин-карты.

"Золотая карта" Трампа – что изменится

По словам Трампа, новая программа предусматривает продажу "Золотых карт" за $5 млн. Она будет предоставлять права, аналогичные грин-карте, и открывать возможность подать заявку на гражданство США. Президент США пояснил, что эта инициатива привлечет в страну богатых инвесторов, которые будут тратить деньги, создавать рабочие места и платить налоги.

"У нас есть грин-карты, а это будет "золотая карточка". Она предоставит все преимущества грин-карты и станет путем к гражданству. Состоятельные люди будут приезжать к нам и покупать ее", - отметил Трамп.

Будут ли российские олигархи среди заявителей

Одним из наиболее обсуждаемых аспектов новой программы стал вопрос о потенциальных российских заявителях. Трамп признался, что уже знает несколько российских олигархов, заинтересованных в этой возможности. "Я знаю некоторых российских олигархов – они очень приятные люди", – сказал он.

Следует отметить, что в последние годы США ужесточали санкции против российских бизнесменов, усложняя им возможность получения американского гражданства. Новая программа может стать альтернативным способом легализации в стране.

Анонс "Золотой карты" вызвал неоднозначную реакцию. Приверженцы идеи считают, что программа поможет привлечь значительные инвестиции и будет способствовать экономическому развитию. В то же время критики отмечают риски, связанные с потенциальным использованием программы для отмывания денег и легализации олигархов с сомнительным прошлым.

Министр торговли США Говард Лутник заявил, что новая инициатива покончит с мошенничеством в рамках EB-5 и будет способствовать сокращению бюджетного дефицита. "Они будут тратить много денег, будут платить много налогов и нанимать много людей, и мы думаем, что это будет очень успешно", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Эммануэль Макрон заявил, что Вашингтон должен сосредоточиться на торговом противостоянии с Китаем, а не с Европой. Он выразил надежду, что убедил американского лидера Дональда Трампа не вводить новые пошлины против европейских стран.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!