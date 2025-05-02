Temu меняет правила: что ждет покупателей в США из-за Трампа

Из-за пошлин, введенных в отношении импорта из Китая президентом США Дональдом Трампом, китайский ритейлер Temu отказывается от модели, сосредоточенной на дешевом импорте из КНР, именно благодаря которой и стал популярным в США. В ближайшем будущем американцы смогут купить на площадке только товары от местных продавцов.

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Об этом сообщает Bloomberg, PDD Holdings, которому принадлежит Temu, объявил о планах перейти на модель "локального исполнения заказов". Компания уже активно привлекает американских продавцов и будет продавать только товары местного производства.

В Temu заявили, что новая стратегия поможет местным продавцам расширить клиентскую базу и развивать бизнес и является частью постоянных изменений для улучшения сервиса. Но на самом деле это должно позволить китайской компании обойти пошлины. При этом цены для американских покупателей обещают оставить постоянными.

Переход Temu происходит на фоне роста давления на другие китайские компании, в частности Shein и Alibaba Group, также сталкивающиеся с отменой таможенного освобождения по схеме de minimis для мелких посылок. Согласно новым условиям, часть расходов на пошлины переводится непосредственно на покупателей. В частности, Temu уже добавила специальную надбавку при оформлении заказов, а Shein повысила цены на отдельные товары более чем в три раза.

Еще в феврале Temu предложила китайским фабрикам поставлять продукцию оптом на склады в США по схеме частичного хранения, где компания выступает только как маркетплейс. Однако при сохранении пошлин на уровне 145% цены могут вырасти после исчерпания текущих запасов.

Ситуация создает вызовы и для крупных американских ритейлеров, таких как Walmart и Target, пока не повышавших цены, но находящихся под политическим и финансовым давлением. Аналогичные проблемы возникли и у Amazon, подвергшейся критике со стороны Белого дома из-за публикации в СМИ о планах отражать стоимость тарифов в конечной цене товаров (в компании это отрицали).

Как уже сообщал OBOZ.UA, пользуясь чрезвычайным положением в экономике, Трамп ввел 145%-е пошлины на товары из Китая. Сам президент США уверен, что КНР смирится с этим и не будет переводить расходы на американских потребителей. Кроме того, несмотря на оговорку экономистов, он уверяет, что цены в США не возрастут, а пошлины – это "справедливое возмездие".

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