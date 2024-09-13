Такого не было никогда в истории: цена золота достигла нового рекорда

Цены на золото обновили свой исторический рекорд, поднявшись выше $2570 за тройскую унцию. Курс стоимости актива растет на фоне ожидаемых инвесторов, что Федеральная резервная система США снизит базовую процентную ставку.

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Как сообщает Reuters, торги 12 сентября закончились ростом котировок на золото на 1,17%. В итоге цена декабрьских фьючерсов достигла отметки в $2572,3 за унцию, что стало новым абсолютным максимумом (предыдущий рекорд продержался с августа – $2570,4).

Таким образом, курс отреагировал на сигналы замедления экономики США. В частности, накануне Министерство труда США опубликовало отчет, в котором говорится о росте безработицы до 230 тыс. рублей. человек. не считая того, потребительские цены в августе выросли больше ожидаемого, на фоне роста расходов на сервисы, но тенденция к понижению инфляции все равно сохранилась.

Аналитики CME FedWatch оценивают возможность понижения процентной ставки США на 25 базисных пт в 73%, а возможность понижения на 50 базисных пт – в 27%. Решение ФРС станет известно на заседании 17-18 сентября.

"Мы движемся к среде с более низкими процентными ставками, поэтому золото становится намного более привлекательным... Я думаю, что потенциально у нас могут быть гораздо более частые сокращения, а не более масштабные", - сказал главный операционный директор Allegiance Gold Алекс Эбкарян.

В условиях низких процентных ставок золотые слитки с нулевой доходностью, как правило, являются предпочтительным вариантом для инвестиций. "Рынок труда продолжает сбоиться, и если ситуация ухудшится, то процесс снижения ставок затянется на длительный период времени", – сказал главный рыночный стратег Blue Line Futures Филипп Штрайбл.

Золото подорожало более чем на 20% в текущем году. Попрос на дорогостоящий металл вырос в ожиданиях снижения процентной ставки ФРС США, активных покупок со стороны крупнейших центральных банков и роста интереса к активу-убежищу из-за усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Вместе с тем, как уже сообщал OBOZ.UA, цены на нефть марки Brent 6 сентября упали до 71,34 долларов за баррель. При этом ниже 72 долларов цена упала впервые с 28 июня 2023 года.

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