Цены на нефть рекордно обрушились: что произошло

Цены на нефть марки Brent 6 сентября упала до 71,34 доллара за баррель. При этом ниже 72 долларов цена рухнула впервые с 28 июня 2023 года.

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Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. В то же время стоимость нефти WTI упала до 68 долларов за баррель. Оба сорта потеряли более процента за сутки. За последние два месяца Brent подешевел более чем на 15 долларов.

Мировые цены на нефть падают на фоне проблем в китайской экономике, снижения угрозы большого конфликта на Ближнем Востоке, а также возможного увеличения добычи в ряде стран ОПЕК+.

Цены на нефть настроены на недельный спад с ростом ожиданий того, что решение о приостановке добычи нефти в Ливии может быть отменено, добавляет издание Anadolu Agency.

Миссия ООН по поддержке в Ливии заявила, что в понедельник провела отдельные переговоры в Триполи для разрешения кризиса вокруг Центрального банка. Согласно данным, коммерческие запасы сырой нефти в США сократились примерно на 6,9 млн баррелей до 418,3 млн баррелей за неделю, закончившуюся 30 августа, что превысило рыночный прогноз снижения примерно на 600 000 баррелей.

Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Института управления поставками США (ISM) вырос до 47,2 в августе, но остался ниже ожиданий рынка. Производственный PMI S&P Global составил 47,9 в августе, что немного ниже оценок.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, на тлі завершення транзитного контракту між "Газпромом" та "Нафтогазом" у 2024 році Україна та Європейський Союз активно розглядають можливість використання азербайджанського газу як альтернативи російському.

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