В Укиаине готовятся резко повысить цены на важный продукт: чего ожидать

В Украине может существенно подорожать картофель. По прогнозам, зимой цены в супермаркетах могут достичь 50-55 грн/кг – с текущих 30-35 грн/кг. Главные причины – засуха и твердая почва, что не позволило полноценно собрать урожай.

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Об этом сообщил аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка, передает Украинское радио. Он отметил: по тем же причинам после уборки урожая не произошло обычного сезонного снижения цен.

"Пик каждого овоща зависит от месяца и периода его выращивания. Но если мы говорим о картофеле, предложение которого на сегодняшний день должно быть максимальным, то здесь реально цены не смогли снизиться сезонно", – рассказал он.

Более того, подчеркнул Гопка, сейчас картофель даже еще пытаются дособирать, что нетипично для этого времени года. Ведь "обычно в этот период было максимальное предложение и цена была гораздо меньше".

Удешевления картофеля не будет

В то же время, отметил он, ожидать снижения цен на овощ даже после того, как урожай будет дособран, не стоит. Ведь на стоимость продукта будут влиять и другие факторы. В частности:

повышение налогов;

ожидаемое подорожания топлива и пр.

"Это не второй урожай. Это первый урожай, который не смогли полноценно собрать из-за твердой почвы. ... Даже если мы дособерем картофель, то я не уверен, что цена очень сильно снизится. Потому что мы входим в тот период, когда нас ждет историческое повышение налогов, плюс дорожает топливо, что повлияет на логистику, перевозку к конечному потребителю и т.д. Поэтому какого-либо существенного понижения цен, к сожалению, не будет", – признал Гопка.

Картофель будет стоить больше 50 грн/кг

Более того, отметил он, в скором времени стоит ожидать подорожания картофеля. По его словам, зимой цены в супермаркетах могут достичь 50-55 грн/кг.

"Сейчас средняя цена картофеля на оптовом рынке достигает примерно 19-22 грн/кг, а в супермаркетах он уже стоит в диапазоне 30-35 грн. И это притом что мы только заходим в первую половину октября. А что будет, когда будет зима? Поэтому здесь очень интересно в плане того, что цены скорее всего с наступлением холодов будут расти", – констатировал аналитик.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине ожидается значительное подорожание мяса. К примеру, свинина, по прогнозам, вырастет в цене до конца 2024 года на 10-12%. Среди причин – значительное удорожание энергоносителей.

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