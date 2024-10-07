Популярный продукт значительно подорожает: украинцам рассказали, чего ожидать
В Украине ожидается значительное подорожание мяса. К примеру, свинина, по прогнозам, вырастет в цене до конца 2024 года на 10-12%. Среди причин – значительное удорожание энергоносителей.
Об этом рассказал экономический эксперт Андрей Новак. Он отметил: другая причина – повышение налогов.
"Одновременное повышение цен на электроэнергию, горючее и налоги – все это влияет на формирование цены в сторону ее увеличения. Практически вся продукция, в том числе аграрная, будет дорожать, поскольку выросли ключевые элементы ее себестоимости", – объяснил экономист.
Как подорожает мясо в Украине
В целом же, подчеркнул он, по свинине прогнозы не очень оптимистичны. Ожидается, что рост стоимости этого мяса может оказаться существенным.
"На сегодняшний день есть разные прогнозы, особенно после повышения налогов. К концу года рост может быть даже на 10-12%", – сказал Новак.
А вот курятина, по его словам, подорожает меньше всего. Дело в том, что это самое популярное мясо в Украине и рынок им переполнен.
"Самым популярным мясом у нас была и есть курятина, она и самая дешевая по сравнению с другими видами мяса. … Если будет повышенный спрос на курятину, то цены вырастут, но минимально. На этом рынке у нас достаточно высокая конкуренция, не позволяющая ни производителю, ни торговцу слишком поднимать цену", – объяснил экономист.
Сколько стоит мясо в супермаркетах
В то же время, по данным "Минфина", крупные сети супермаркетов продают 7 октября свиную грудинку в среднем по 159,62 грн/кг. Что на 8,1 грн ниже средней цены сентября. Т.е., пока она дешевеет.
Свиная лопатка же стоит в среднем 171,2 грн/кг. Что менее чем на 1 грн ниже средней цены сентября.
Куриное бедро же продают в среднем по 100,5 грн/кг. Что соответствует сентябрьской цене.
А голень продают в среднем по 65,95 грн/кг. Это почти на 10 грн дешевле, чем было в сентябре (в среднем).
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине продолжает дорожать лук – несмотря на большое предложение. Тогда как картофель подешевел из-за роста импорта.
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