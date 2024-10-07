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Старых цен уже нет: в Украине изменилась стоимость ключевых фруктов и овощей

Дарина Герцева
Рынки и компании
3 минуты
1,2 т.
Какие овощи подорожали больше всего

В Украине продолжает дорожать лук, несмотря на большое предложение, тогда как картофель подешевел из-за роста импорта. В частности, гранат и лимон вошли в топ продаж благодаря поставщикам из Узбекистана и Египта.

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Об этом пишут аналитики EastFruit. Одной из наиболее ярких тенденций на прошлой неделе стало значительное увеличение предложения репчатого лука.

Цены на лук продолжают расти

Несмотря на то, что количество объявлений о продаже лука значительно выросло, его стоимость продолжает подниматься. Это вызывает недоумение у экспертов рынка, поскольку обычно избыток товара приводит к понижению цены. Такая ситуация может быть связана с растущим спросом или задержками в логистике.

Кроме лука, увеличился спрос и на белокочанную капусту – ее продажи удвоились через неделю. Активизировались продавцы пекинской капусты, что говорит о нарастании предложения этого овоща. С другой стороны, спрос на томаты и предложение несколько снизились. Однако на украинском рынке наблюдается развитие нового подхода к переработке томатов, когда помидоры с полей отправляются на замораживание.

На прошлой неделе также значительно вырос спрос на тыкву – ее продажи удвоились по сравнению с предыдущими периодами. В то же время, сохранился стабильный спрос на салаты и зелень, которые продолжают занимать значительную часть объявлений. Несмотря на повышение цен на некоторые продукты, такие как сладкий перец и кабачки, цены на цветную капусту и брокколи немного снизились.

Цены на цветную капусту и брокколи снизились

Во фруктовом сегменте рынка также наблюдаются любопытные изменения. Яблоко остается лидером продаж среди фруктов и его популярность продолжает расти. Кроме традиционных украинских яблок появились предложения импорта яблок из Турции, что еще больше расширяет выбор для покупателей.

Однако не только яблоки пользуются спросом – растет интерес к другим фруктам. К примеру, гранат и лимон, особенно от представителей Узбекистана, стали одними из самых популярных фруктов на прошлой неделе. Из Турции и Ирана поступили новые партии граната, а Египет активно торгует лимоном.

Относительно других фруктов виноград был одним из лидеров среди объявлений о продаже. Узбекские поставщики продолжали активно торговать этим продуктом. Также немаловажным фактом является то, что импорт винограда в Грузию достиг исторического максимума. Участники торговых площадок также размещали больше объявлений о продаже хурмы, тогда как сезон арбуза уже закончился, и этот продукт почти исчез из предложений.

За последнюю неделю в Украине наблюдалась заметная динамика изменения цен на овощи и фрукты. Цены на репчатый лук продолжают расти, даже несмотря на избыток предложения. В то же время, картофель после нескольких недель рост немного подешевел, что вызвано ранним импортом и стабильными урожаями. Однако цены на белокочанную капусту и томаты остаются высокими из-за большого спроса.

Среди фруктов также преобладает тенденция повышения цен. Груши дорожают третью неделю подряд, а цены на виноград и персики также продолжают расти. Увеличение стоимости коснулось и таких продуктов, как хурма и гранат, хотя на рынке наблюдается рост конкуренции среди поставщиков граната из разных стран, включая Иран и Египет.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, цены на малину в Украине стремительно выросли из-за сокращения предложения и сезонных факторов, достигнув уровня 250–350 грн/кг, что является самыми высокими показателями за последние 7 лет. По сравнению с прошлым годом цены выросли на 310%, что объясняется ограниченным количеством ягод на рынке.

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