Практически по всей Украине переписали стоимость 1-комнатных квартир: сколько теперь стоит жилье

Практически во всех крупных городах Украины изменилась стоимость 1-комнатных квартир на вторичном рынке. Переписали же ее как в сторону удорожания, так и удешевления. Например, за последние 6 месяцев больше всего стоимость такого жилья выросла в Ривном – на 17%, до средних 44 000 долларов. Самое большое снижение зафиксировано в Сумах – здесь цены опустились сразу на 16%, до средних 21 000 долларов.

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В целом же, сообщили на крупном профильном портале, подешевело такое жилье в диапазоне 1-16%. Кроме Сум цены значительно снизились в:

Харькове – на 15%;

Запорожье – на 14%;

Одессе – на 9%.

В Киеве 1-комнатные квартиры на вторичном рынке подешевели на 9%.

Рост цен же составил от 1% до 17%. В частности, помимо Ривного, покупать 1-комнатные квартиры стало дороже во:

Львове – 5%;

Ужгороде – 4%;

Хмельницком – 3%;

Ивано-Франковске – 2%;

Чернигове – 1%.

В то же время, в ряде городов не произошло изменений – там стоимость "однушки" осталась на прежнем уровне. Это:

Луцк;

Тернополь;

Черновцы;

Кропивницкий.

Где в Украине самые дешевые квартиры

В целом на вторичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине продают по средним ценам от 18 000 до 65 000 долларов. Дешевле всего, по данным аналитиков, в Запорожье – в среднем 18 000 долларов. Среди лидеров также:

Харьков – 20 000 долларов;

Николаев, Сумы – 21 000 долларов;

Кропивницкий – 27 000 долларов.

Где квартиры самые дорогие

Самые высокие же цены зафиксированы во Львове – в среднем, 65 000 долларов. А кроме того:

Киев – 60 000 долларов;

Ужгород – 55 000 долларов.

В Украине готовится резкое подорожание новых квартир

В то же время, в Украине ожидается подорожание новой недвижимости. По прогнозам, цены на первичном рынке вырастут на 20-25% в гривне. При этом часть этого роста придется на подорожание материалов и работ.

Среди причин этого участники рынка называют ожидаемый уровень инфляции в 2025 году в 10%. А также заложенный в проект госбюджета курс доллара в 45 грн, рассказали OBOZ.UA в одной из строительных компаний.

"Можем говорить, что по объективным причинам, стоимость новостроек в следующем году может вырасти как минимум на 10-15% в гривне. Однако эти цифры не учитывают удорожание строительных материалов и строительно-монтажных работ. Следовательно, вполне возможно, что в 2025 году реальная стоимость квадратных метров по сравнению с 2024 годом может вырасти в среднем на 20-25%", – отметила Марианна Бигунец, директор по продажам cтроительной компании Gazda.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем к концу 2024 года в сессионный зал Верховной Рады может быть внесен законопроект о комплексной реконструкции кварталов старого жилищного фонда – для рассмотрения во втором чтении. Согласно ему под обновление подпадают как хрущевки, так и дома старого фонда. Цель – решить таким образом проблему устаревшего жилищного фонда.

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