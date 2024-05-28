Старые цены больше не действуют: стоимость квартир в Киеве резко переписали

В Киеве резко выросли цены на новое жилье. В течение месяца стоимость квартир на столичном рынке "первички" увеличилась на 12 650 грн или 27,47% - с 46 050 до 58 700 грн.

По данным M2bomber, за полгода цены выросли еще более заметно – на 16 400 грн, то есть на 38,77%. В общей сложности "квадраты" в новостройках по районам Киева стоят 38 000-105 200 грн.

В долларовом эквиваленте стоимость новых квартир тоже растет. Это свидетельствует о том, что цена меняется не только из-за девальвации гривны, но и из-за непосредственного удорожания "квадратов".

Самое дорогое жилье в Печерском районе (105 200 грн), а самые низкие цены – в Соломенском районе (38 000 грн). В других ранах цены следующие:

Дарницкий район – 40 225 грн;

Деснянский – 40 525 грн;

Днепровский – 44 500 грн;

Святошинский – 44 525 грн;

Оболонский – 44 850 грн;

Голосеевский – 50 125 грн;

Подольский – 58450 грн;

Шевченковский – 63 900 грн.

Самая частая стоимость одного квадрата в киевских новостройках составляет 20 800 грн. Объявлений с такой ценой зафиксировано 8% больше, чем с другими. Самый дешевый ценник – 7800 грн/квадрат. Таких объявлений 0,3%.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в первом квартале 2024 г. стоимость жилой недвижимости в Украине выросла в среднем на 16,0% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Таким образом, рост цен на жилье был в пять раз выше, чем официальный уровень годовой инфляции (3,2%).

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