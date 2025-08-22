Стандарты ESG стали драйвером изменений для рынка автобусных перевозок, – основатель KLR Bus Хоркавый

Стандарты ESG (Экология, Общество, Управление) стали важнейшим инструментом оценки устойчивости бизнеса и его влияния на общество, считает основатель украинской компании-перевозчика.

В своей колонке для ИА "Интерфакс-Украина" Андрей Хоркавый рассказал, как экологические, социальные и управленческие стандарты трансформируют деятельность компании – от обновления автопарка до поддержки громад и управленческих трансформаций.

Представляя ESG-стратегию компании KLR Bus, Хоркавый отметил, что она стала не только ответом на новые требования европейского рынка, но и внутренним выбором устойчивого развития.

"Чтобы соответствовать экологическим требованиям и быть конкурентными на рынке будущего, мы в KLR Bus приняли стратегическое решение в течение следующих трех лет полностью заменить наш подвижной состав на автобусы, соответствующие экологическому стандарту "Евро-6". В 2025 году мы обновили часть нашего автопарка, выведя из эксплуатации автобусы стандартов "Евро-3" и "Евро-4". Благодаря привлеченному финансированию было приобретено 12 современных автобусов, соответствующих экологическим требованиям "Евро-6". Таким образом, количество транспортных средств этого класса в нашем парке возросло до 40 единиц, что составляет 53% общего состава KLR Bus", – написал он.

В социальном измерении KLR Bus, по словам Хоркавого, также реализует ряд гуманитарных инициатив: активно поддерживает переквалификацию женщин-водителей, участвует в международном проекте Reskilling Ukraine, обеспечивает равные условия труда и карьерного роста для всех сотрудников, активно помогает ВСУ, а также инициирует проекты поддержки малообеспеченных семей и внутренне перемещенных лиц.

Андрей Хоркавый также рассказал, что компания активно сотрудничает с громадами, благотворительными организациями и участвует в доставке гуманитарной помощи из Европы. Кроме этого, KLR Bus ввела программы лояльности для льготных категорий населения – пенсионеров, лиц с инвалидностью, детей, военнослужащих.

"Мы считаем, что доступность транспорта – это вопрос достоинства и солидарности. Для нашей компании бизнес – это не только о прибыли, это о доверии и ответственности", – отметил владелец компании.

Управленческая модель компании, по словам основателя, также претерпела существенные изменения: внедрена децентрализация, создан Совет директоров и Наблюдательный совет, развернута цифровизация управленческих процессов. Хоркавый отмечает, что этот процесс является частью стремления компании создать "современную, ответственную и технологически продвинутую модель управления, которая соответствует ожиданиям пассажиров, партнеров и всего общества".

"Для KLR Bus мы рассматриваем ESG-стандарты не как требования европейского рынка, а как собственный стратегический выбор, открывающий новые возможности для роста и лидерства", – резюмировал Андрей Хоркавый.

Компания позиционирует себя как один из лидеров отрасли пассажирских перевозок, и такой, что уже сегодня реализует в Украине стандарты перевозок будущего.