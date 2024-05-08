США наложили санкции на лидера российской группы хакеров: за что разыскивают киберпреступника

США, Великобритания и Австралия ввели санкции против руководителя российской хакерской группы LockBit Дмитрия Хорошева из-за его причастности к распространению вируса-вымогателя. Государственный департамент США ввел награду в размере до 10 миллионов долларов за любую информацию, которая поможет в задержании Хорошева.

Об этом сообщило Министерство финансов США. "Сегодняшние действия подтверждают нашу преданность ликвидации экосистемы программ-вымогательцев и разоблачению тех, кто пытается осуществить эти атаки против США, нашей критически важной инфраструктуры и наших граждан ", – заявил заместитель министра финансов США по противодействию терроризму и финансовой разведке Брайан Нельсон.

Дмитрия Хорошева обвинили в распространении вируса LockBit, с помощью которого мошенники похитили у своих жертв десятки миллионов долларов. Минюст США параллельно объявил гражданину России 26 пунктов обвинения в разработке и управлении злонамеренной киберсхемой.

В феврале 2024 г. были объявлены также обвинения россиянам Артуру Сунгатову и Ивану Кондратьеву, известному также как Bassterlord, как активным участникам этой хакерской группы. Обеим приписывают участие во многих атаках против десятков пользователей в США, Азии и на Ближнем Востоке в течение 2020-2021 годов.

Государственный департамент США также объявил вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет задержать Дмитрия Хорошева. LockBit называют одной из наиболее активных групп такого типа в мире, нанесшую ущерб более 2000 пострадавшим в США и других странах и вымогательски получила более 120 млн долларов.

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