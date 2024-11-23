Сотрудник ТЦК без сбережений купил себе Porsche Cayenne: год назад он декларировал покупку авто всего "за 3 тыс. грн"

Главный специалист отделения рекрутинга и комплектования 4 отдела Белоцерковского РТЦК и СП Дмитрий Некраш 13 ноября 2024 года приобрел себе Porsche Cayenne 2011. В декларации сотрудник ТЦК указал, что авто стоит 7,3 тыс. долларов (300 тыс. грн.). Это в разы меньше рыночной цены.

Видео дня

Об этом стало известно из опубликованной декларации Некраша. На сайтах с объявлениями о продаже авто цена в среднем составляет около 21 тыс. долларов. То есть фактическая стоимость, указанная сотрудником ТЦК, втрое ниже рыночной. При этом стоит отметить, что если авто после аварии или в состоянии, в котором его невозможно эксплуатировать, цена действительно может быть в разы меньше рыночной.

В своей декларации за 2023 год Дмитрий Некраш не указал в собственности или в аренде ни одной недвижимости, кроме земельного участка без дома. Судя по декларации, его жена не работает. Есть два источника дохода – зарплата из Киевского областного военного комиссариата (28,1 тыс. грн) и пенсия неназванного члена семьи (2,9 тыс. грн в месяц).

Ни денежных активов, ни депозитов в своей декларации Дмитрий Некраш за 2023 год не указал. При этом в 2023-м он вроде бы за 3 тыс. грн купил автомобиль KIA K5 2015. Тогда как цена на сайтах с объявлениями за такое авто в 150 раз выше - около 450 тыс. грн. грн.

Дмитрий Некраш уже много лет работает в военкоматах. За 2016-й сохранилась его декларация в качестве главного специалиста отделения комплектования Володарского районного военного комиссариата.

Затем он перешел на должность в Секретариат КМУ (эксперт экспертной группы по анализу и контролю Директората мониторинга и контроля). А уже с 2018 работает в Киевском областном военном комиссариате.

Как ранее писал OBOZ.UA, спортивный комментатор и бывший ведущий телеканал "Интер" Роман Кадемин был замечен в Берлине, где у Бранденбургских ворот 17 ноября состоялся митинг "за права украинских мужчин". 45-летний Кадемин после начала полномасштабного вторжения скрылся в Германию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!