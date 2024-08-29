Скандального начальника ТЦК лишили квартиры: сколько стоит имущество, конфискованное государством

Высший антикоррупционный суд конфисковал квартиру стоимостью 1,9 миллионов гривен у начальника Винницкого ТЦК и СП (Территориального центра комплектования и социальной поддержки) Романа Потерлевича, признав ее необоснованным активом. Жилье было оформлено на его отца, 64-летнего чиновника.

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Об этом сообщил журналист Олег Новиков. Суд признал этот актив необоснованным и взыскал его в доход государства, удовлетворив иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Как произошло приобретение квартиры

По данным следствия, квартира была приобретена в новостройке пригорода Винницы по инициативе Романа Потерлевича, однако формально оформлена на его отца. Это соглашение вызвало подозрение у правоохранителей из-за его сомнительных обстоятельств. Прокурор САП заявил, что деньги за квартиру не вносились, а регистрация квартиры на Николая Потерлевича была лишь формальной, чтобы обеспечить ее передачу Роману Потерлевичу без утраты права на получение безвозмездной квартиры как военнослужащего.

Владелец жилого комплекса, где находится квартира, намеревался подарить восемь квартир военнослужащим. По просьбе главы Винницкой областной военной администрации (ОВА) Сергея Борзова одна из этих квартир была передана Роману Потерлевичу, но с условием оформления ее на его отца. Это было сделано для того, чтобы Потерлевич не лишился права на получение бесплатного жилья, которое ему могло быть предоставлено по условиям его службы.

Судебное решение и последствия

САП подала гражданский иск в ВАКС о признании этого актива необоснованным и его взыскании в доход государства. В ноябре 2023 г. Государственное бюро расследований (ДБР) наложило арест на эту квартиру, однако этого было недостаточно для конфискации, поэтому САП продолжила работу над этим случаем.

В конце концов, ВАКС поддержал позицию САП и принял решение о конфискации квартиры. Этот кейс стал еще одним успешным примером использования механизма гражданской конфискации в Украине. Этот механизм позволяет в упрощенном порядке взимать необоснованные активы должностных лиц, не дожидаясь завершения длительного уголовного процесса.

Как отмечает прокурор САП, этот случай лишь один из многих, демонстрирующих действенность новых подходов к борьбе с коррупцией в Украине. Важной частью этой борьбы является открытость и прозрачность процессов, что обеспечивает доверие граждан к антикоррупционным институтам.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, при действующем руководителе Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Павле Кириленко внесли 30 млн грн залога. При этом семья топ-чиновника, подозреваемого в незаконном обогащении на 56 млн грн, объясняла суду, что якобы заработали $300 тыс. на продаже малины.

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