Скандал вокруг "Ежика в тумане": художница мультфильма подала в суд на Центробанк РФ

Художница Франческа Ярбусова, создавшая визуальный стиль мультфильма "Ежик в тумане", подала в суд на Центробанк России из-за выпуска трех видов памятных монет с изображением персонажа без ее согласия. Она требует признать нарушение авторских прав, поскольку банк заключил договор только с "Союзмультфильмом", хотя права на оригинальные рисунки принадлежат именно ей.

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Об этом пишут росСМИ. В сентябре 2024 года Центробанк выпустил серию памятных монет, посвященных мультфильму.

На первый взгляд, это событие должно было стать символом уважения к культовому мультфильму, однако, для Юрия Норштейна – режиссера мультфильма – и Франчески Ярбусовой, создавшей его художественный образ, это решение стало нарушением их прав. Норштейн жестко отреагировал на выпуск монет, назвав действия Центробанка "вором".

Он заявил, что ни он, ни его жена не давали разрешения на использование образа ежика. В ответ Центробанк объяснил, что заключил соответствующий договор с "Союзмультфильмом", официально владеющим правами на советские мультфильмы.

Тем не менее, Норштейн и Ярбусова настаивают, что именно авторы оригинального мультфильма имеют первоочередное право на использование своих работ, и что "Союзмультфильм" незаконно присвоил себе права на советскую анимацию после реорганизации студии в 2017 году. Серия коллекционных монет с "Ежиком в тумане" включала три варианта:

серебряная монета номиналом 3 рубля – из высококачественного серебра, с цветным изображением ежика;

– из высококачественного серебра, с цветным изображением ежика; медно-никелевые монеты номиналом 25 рублей – цветные коллекционные монеты;

– цветные коллекционные монеты; стальные монеты с никелевым покрытием номиналом 25 рублей – изображение без цвета, более доступный вариант.

На всех монетах отсутствует упоминание о настоящих авторах персонажа, что и явилось основным предметом возмущения со стороны Ярбусовой и Норштейна. Монеты сразу стали популярны среди коллекционеров.

Ярбусова подала иск в Мещанский районный суд Москвы, обвинив Центробанк в нарушении ее авторских прав. По ее словам, банк использовал ее художественные изображения без разрешения, без указания авторства и без выплаты роялти. В своем иске она требует:

признать выпуск монет незаконным;

возместить моральный и материальный ущерб;

запретить дальнейший выпуск продукции с изображением персонажей мультфильма без согласования с авторами.

Это не первый случай, когда права авторов советской мультипликации оказываются под угрозой. После распада СССР многие права на анимационные фильмы были переданы разным коммерческим структурам, что привело к постоянным спорам между авторами и студиями.

"Союзмультфильм", который сегодня контролирует права на большинство советских мультфильмов, настаивает, что его действия полностью законны. Представители студии объясняют, что после реорганизации 2017 компания получила право использовать анимационных персонажей в коммерческих целях.

По их мнению, Центробанк не нарушил никаких законов, поскольку все лицензионные договоренности были заключены в соответствии с действующим законодательством. Однако Норштейн категорически не согласен с этой трактовкой. Он заявил, что в 70-х годах художники, работавшие над мультфильмами, не подписывали соглашения о передаче авторских прав студии.

Таким образом, ни одна структура не имеет права самостоятельно распоряжаться их работами. На данный момент суд еще не принял решение по иску Ярбусовой, но дело уже получило широкую общественную огласку.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Национальный банк Украины начал продавать памятную монету 5 грн. – по 161 грн. за штуку. Она посвящена казакам-характерникам и получила название "Ни шар, ни сабля!".

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