Женщины в Украине меняют рынок труда: какие профессии стали выбирать чаще и почему

По состоянию на 2024 год женщины составляют 52% кандидатов на вакансии и 17,7% на руководящих должностях, а доля новых бизнесов, созданных женщинами, достигла 61%. Украинки все чаще овладевают профессиями машинисток, водительниц, диспетчеров и руководительниц, демонстрируя новую силу рынка труда.

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Об этом отметило издание WoMo. Еще в 2021 году в Украине работало 15,6 миллиона человек, из которых 7,4 миллиона – женщины. Они в основном работали в сфере услуг, образования, медицины.

Однако полномасштабная война обусловила мобилизацию мужчин, что привело к существенному кадровому дефициту во многих отраслях. В ответ на это женщины начали активно заполнять вакансии, традиционно считавшиеся "мужскими".

Согласно новым данным, в 2024 году женщины уже составляют 52% всех кандидатов на вакансии, в то время как мужчины – 48%. И это не только офисная работа: все больше украинок становятся машинистками, водительами грузовиков, горняками, слесарями, операторами элеваторов.

Компании изменяют политику найма и адаптируются к новым вызовам. В аграрной сфере уже более 300 женщин работают на "мужских" должностях, до конца года их должно стать 500. На АЗС активно привлекают женщин в производственные процессы, диспетчерские службы, технические подразделения. Параллельно работают профориентационные и обучающие программы.

Несмотря на прогресс в среднем и низшем управлении, доля женщин в топ-менеджменте остается низкой — лишь 17,7%. Однако крупные компании уже изменяют эту динамику. Еще одна тенденция – активный рост женского предпринимательства. В 2022 году 85% новых бизнесов в сфере услуг создали женщины, а общая доля женщин среди новых предпринимателей выросла до 61% в 2024 году. Они открывают компании в медицине, образовании, HR, социальной помощи, производстве одежды.

Женщины сегодня – это не просто работницы. Они – опора семей, оставшихся без мужчин, защитников или беженцев. Многие из них совмещают карьеру с полной ответственностью за детей, пожилых родителей и домашнее хозяйство. По словам экспертов, это создает психологическое и физическое давление, что, по словам специалистов, зачастую ограничивает ресурсы для профессионального роста.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в 2024 году количество вакансий для пенсионеров в Украине выросло на 33%, а средняя зарплата для них достигла 20 тысяч гривен – почти столько же, сколько и у остальных работников. Чаще всего работодатели ищут водителей, продавцов, охранников, уборщиков, кассиров, грузчиков, менеджеров по продажам, портных и разнорабочих.

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