Систему "Шлях" ликвидировали, для мужчин будут новые правила выезда: в Кабмине заявили о плане
В Украине после запрета выезда за границу по программе "Шлях" разработают новый механизм для водителей с гуманитарными грузами. Пока же гуманитарные грузы смогут ввозить водители, которые и так имеют право на пересечение границы.
Об этом сообщили в Министерстве социальной политики. "Правительство ликвидировало систему "Шлях", поскольку данный механизм выезда за границу военнообязанными мужчинами не является прозрачным и эффективным", – говорится в сообщении.
Также правительство поручило Минсоцполитики совместно с Минобороны проработать вопросы и необходимость формирования дополнительного механизма выезда за границу за гуманитарными грузами военнообязанными мужчинами. Минсоцполитики отчиталось, что формирует пул экспертов, которые присоединятся к разработке вопроса.
В министерстве добавили, что водители, выехавшие за границу через "Шлях", завезли в Украину менее 5% всего объема помощи, ввезенной в страну с момента запуска в работу системы. "Большинство гуманитарных грузов ввезено водителями, имеющими право на пересечение границы. Эти категории водителей и дальше могут завозить необходимые гуманитарные грузы", – отметили в Минсоцполитики.
В то же время Государственная пограничная служба Украины обнародовала разъяснение о пересечении границы мужчинами, которые перевозят гуманитарные и медицинские грузы. Отмечается, что сейчас пересекать границу при наличии соответствующих документов могут:
- забронированные на период мобилизации;
- непригодные к военной службе по состоянию здоровья;
- многодетные родители;
- мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка ребенка до 18 лет, которые имеют супругу, проходящую военную службу,;
- лица с инвалидностью;
- водители транспортных средств субъектов хозяйствования, имеющих лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по международным перевозкам грузов и пассажиров автомобилем.
Как уже сообщал OBOZ.UA, с начала полномасштабной войны от системы "Шлях" отключили 232 перевозчика. Как выяснили в Государственной пограничной службе, сотни компаний-нарушителей были связаны с нелегальными схемами выезда из Украины мужчин призывного возраста.
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